Sarà Giorgio Chiellini , Director of Football Strategy della Juventus, il terzo consigliere federale in rappresentanza dei club della Lega Serie A. Il dirigente bianconero è stato eletto infatti nell’assemblea odierna, subentrando così all'ex juventino Francesco Calvo che ha lasciato la società la scorsa estate per trasferirsi all'Aston Villa. Chiellini si aggiunge al presidente e ad dell'Inter Giuseppe Marotta e al vicepresidente dell'Udinese Stefano Campoccia come rappresentante della Serie A nel consiglio Figc , oltre al presidente della Lega Calcio Serie A Ezio Simonelli.

Dodici voti per Chiellini, Sticchi Damiani si ritira

L’ex capitano e oggi dirigente bianconero ha ricevuto 12 voti a favore; 3 quelli per l'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali, 2 per il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, mentre sono state tre le schede bianche. Sia Carnevali sia Sticchi Damiani si sono di fatto sfilati dalla candidatura durante l'assemblea, appoggiando l'elezione di Chiellini a nuovo consigliere Figc: "Il posto in Consiglio Federale apparteneva alla Juventus, visto che era stato eletto Calvo, poi decaduto: giusto eleggere Chiellini al suo posto”, ha detto Sticchi Damiani ritirando la propria candidatura. “La mia disponibilità era limitata al caso in cui la Juventus non fosse stata interessata alla conferma del posto in consiglio”.