Attraverso un post sui propri canali social, l'Hellas Verona ha annunciato un'iniziativa mai vista prima nel calcio italiano. Il 23 novembre la prima squadra maschile e quella femminile giocheranno le proprie partite allo stadio Bentegodi, una di seguito all'altra a partire dalle ore 12.30

"Double header": così il Verona ha presentato l'iniziativa che prenderà vita il 23 novembre allo stadio Bentegodi. A partire dalle 12:30, l'impianto ospiterà consecutivamente due partite : la prima squadra maschile sarà impegnata contro il Parma. Alle 14:45, invece, toccherà all'Hellas Verona Women che giocherà contro la Res Donna Roma nella decima giornata del campionato di Serie B femminile.

Una giornata storica per il calcio italiano

Nel post di annuncio sui social, i giallobù si dicono "orgogliosi di presentare una prima in assoluto". Non era mai successo, infatti, che le squadre maschili e femminili di una società giocassero due partite consecutivamente all'interno dello stesso stadio. Un doppio appuntamento fortemente voluto dal Verona che ha lavorato per settimane con la Lega Serie A e la Figc per realizzare questa giornata di sport e inclusione.