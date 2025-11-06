Hellas prima, Verona Women dopo: due partite consecutive in uno stadio per la prima voltal'annuncio
Attraverso un post sui propri canali social, l'Hellas Verona ha annunciato un'iniziativa mai vista prima nel calcio italiano. Il 23 novembre la prima squadra maschile e quella femminile giocheranno le proprie partite allo stadio Bentegodi, una di seguito all'altra a partire dalle ore 12.30
"Double header": così il Verona ha presentato l'iniziativa che prenderà vita il 23 novembre allo stadio Bentegodi. A partire dalle 12:30, l'impianto ospiterà consecutivamente due partite: la prima squadra maschile sarà impegnata contro il Parma. Alle 14:45, invece, toccherà all'Hellas Verona Women che giocherà contro la Res Donna Roma nella decima giornata del campionato di Serie B femminile.
Una giornata storica per il calcio italiano
Nel post di annuncio sui social, i giallobù si dicono "orgogliosi di presentare una prima in assoluto". Non era mai successo, infatti, che le squadre maschili e femminili di una società giocassero due partite consecutivamente all'interno dello stesso stadio. Un doppio appuntamento fortemente voluto dal Verona che ha lavorato per settimane con la Lega Serie A e la Figc per realizzare questa giornata di sport e inclusione.
L'Hellas Verona Women
La squadra femminile del Verona, allenata da Simone Bragantini, sta disputando il campionato di Serie B per la terza stagione consecutiva, dopo la retrocessione del 2022. Al momento, le gialloblù occupano il sesto posto in classifica, a quota 11 punti, a -8 dal Como 1907 capolista. Per una domenica, le ragazze vivranno l'ebbrezza di poter giocare in uno stadio di Serie A, abbandonando momentaneamente il Sinergy Stadium di Verona.