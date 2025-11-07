Il calendario dell’11^ giornata di Serie A

Offerte Sky
Il calendario di Serie A, le partite e gli orari della 11^ giornata

Da venerdì 7 a domenica 9 novembre l’undicesima giornata di Serie A su Sky e in streaming su NOW, con 3 gare in co-esclusiva, Pisa-Cremonese, Parma-Milan e Roma-Udinese. Pre e postpartita live per ogni singolo match, inviati su tutti i campi, le rubriche e gli studi di Sky Sport aggiornamenti live su Sky Sport 24, SkySport.it e i canali social di Sky Sport, con i live blog, video, podcast e gli Skylights di tutti i match

 Su Sky e in streaming su NOW prosegue la Serie A, con 3 match in co-esclusiva su 10 a giornata per un totale di 114 partite con almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato tra cui 4 scontri diretti tra le big. Da venerdì 7 a domenica 9 novembre, appuntamento con l’undicesima giornata della stagione. Venerdì alle 20.45 si gioca Pisa-Cremonese su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Sabato alle 20.45 in campo Parma-Milan su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Domenica alle 18, sarà il momento di Roma-Udinese su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Per l’intera stagione gli Skylights di tutte le 380 partite, per rivivere i momenti salienti di tutti i match con il commento dei telecronisti di Sky e il supporto dello Sky Sport Tech e dello Sky Sport Skill. Un racconto a 360 gradi con gli inviati di Sky Sport che saranno presenti su tutti i campi della Serie A. 

Gli studi e i volti di Sky Sport

Sky fornirà una copertura totale della stagione grazie alla sua squadra editoriale con pre e postpartita di tutte le sfide, gli studi e le rubriche dedicate. Venerdì sera si parte alle 23.00 con Friday Night, il programma condotto da Fabio Tavelli e Rachele Sangiuliano che saranno in compagnia di Massimo Marianella e Alessandro Costacurta. Sabato pomeriggio analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport - Day, dalle 14.00 con Mario Giunta insieme a Giancarlo Marocchi, Riccardo Gentile e Gianfranco Teotino. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.40 affidato a Saturday Night, in diretta da Parma con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Stefano Borghi e Riccardo Montolivo. Domenica si riparte a mezzogiorno con La Casa dello Sport - Day condotto da Sara Benci, con Michele Padovano e Stefano De Grandis ospiti in studio. Alle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Lorenzo Minotti, Maurizio Compagnoni, Angelo Carotenuto e, nella seconda parte, Paolo Di Canio. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello in compagnia di Luca Marchetti, Marco Nosotti e Dario Massara. Pre e postpatita affidato a Sky Calcio Club, il programma condotto da Fabio Caressa. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio e Marco Bucciantini. 

Serie A, la programmazione dell’ 11^ giornata

Venerdì 7 novembre

  • ore 20.45: PISA-CREMONESE su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Dario Massara, commento Fernando Orsi; inviati Francesco Cosatti e Marina Presello
  • dalle 23.00: Sky Friday Night con Fabio Tavelli, Rachele Sangiuliano, Massimo Marianella e Alessandro Costacurta

Sabato 8 novembre

  • dalle 14.00: La Casa dello Sport – Day con Mario Giunta, Giancarlo Marocchi, Riccardo Gentile e Gianfranco Teotino
  • dalle 20 e dalle 22.40: Sky Saturday Night con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Stefano Borghi e Riccardo Montolivo
  • alle 20.45: PARMA-MILAN su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Riccardo Montolivo; inviati Peppe Di Stefano e Marco Nosotti

Domenica 9 novembre

  • dalle 12.00: La Casa dello Sport – Day con Sara Benci, Michele Padovano e Stefano De Grandis
  • dalle 15.30: Sky Sunday Football con Leo Di Bello, Paolo Di Canio, Lorenzo Minotti, Maurizio Compagnoni, Angelo Carotenuto
  • ore 18.00: ROMA-UDINESE su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Federico Zancan, commento Massimo Gobbi; inviati Paolo Assogna e Massimo Ugolini
  • dalle 20 e dalle 22.40: Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio e Marco Bucciantini
  • dalle 20.45: Campo Aperto Serie A con Leo Di Bello, Marco Nosotti, Luca Marchetti e Dario Massara

