Como-Cagliari, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Domani pomeriggio, Como e Cagliari si sfidano al Sinigaglia, con l'obiettivo di conquistare tre punti importanti per la classifica. Fabregas ne cambia 3 rispetto al Napoli, mentre Pisacane vira verso il doppio trequartista dietro a Borrelli. Le probabili formazioni di Como e Cagliari.

Probabili formazioni
Como
Jean Butez
portiere
Como
Mërgim Vojvoda
terzino destro
Como
Jacobo Ramón
difensore centrale
Como
Diego Carlos
difensore centrale
Como
Álex Valle
terzino sinistro
Como
Lucas da Cunha
centrocampista centrale
Como
Maxence Caqueret
centrocampista centrale
Como
Jayden Addai
trequartista destro
Como
Nico Paz
trequartista centrale
Como
Assane Diao
trequartista sinistro
Como
Álvaro Morata
centravanti

COMO (4-2-3-1), la probabile formazione

Butez; Vojvoda, Ramon, Diego Carlos, Valle; Da Cunha, Caqueret; Addai, Nico Paz, Diao; Morata. All. Fabregas

  • 4-2-3-1 per Fabregas, che cerca di tornare ai 3 punti dopo il pareggio 0-0 sul campo del Napoli
  • In difesa Vojvoda e Diego Carlos le due possibili novità dal 1'
  • A centrocampo Da Cunha affiancherà Caqueret
  • Davanti conferma per Addai-Nico Paz-Diao alle spalle di Morata
Cagliari
Elia Caprile
portiere
Cagliari
Gabriele Zappa
terzino destro
Cagliari
Yerry Mina
difensore centrale
Cagliari
Sebastiano Luperto
difensore centrale
Cagliari
Adam Obert
terzino sinistro
Cagliari
Marco Palestra
mezzala destra
Cagliari
Matteo Prati
centrocampista centrale
Cagliari
Michael Folorunsho
mezzala sinistra
Cagliari
Gianluca Gaetano
trequartista
Cagliari
Sebastiano Esposito
Trequartista
Cagliari
Gennaro Borrelli
attaccante

CAGLIARI (4-3-2-1), la probabile formazione

Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Palestra, Prati, Folorunsho; Gaetano, Seb. Esposito; Borrelli. All. Pisacane

  • Pisacane con il 4-3-2-1 nella trasferta di Como, dopo la sconfitta all'Olimpico contro la Lazio
  • Zappa torna sulla fascia destra, con Obert sull'altra corsia
  • Centrocampo a tre con Palestra e Folorunsho ai lati di Prati
  • In avanti Gaetano e Sebastiano Esposito agiranno alle spalle di Borrelli

CALCIO: SCELTI PER TE