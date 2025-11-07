Domani pomeriggio, Como e Cagliari si sfidano al Sinigaglia, con l'obiettivo di conquistare tre punti importanti per la classifica. Fabregas ne cambia 3 rispetto al Napoli, mentre Pisacane vira verso il doppio trequartista dietro a Borrelli. Le probabili formazioni di Como e Cagliari.
COMO (4-2-3-1), la probabile formazione
Butez; Vojvoda, Ramon, Diego Carlos, Valle; Da Cunha, Caqueret; Addai, Nico Paz, Diao; Morata. All. Fabregas
- 4-2-3-1 per Fabregas, che cerca di tornare ai 3 punti dopo il pareggio 0-0 sul campo del Napoli
- In difesa Vojvoda e Diego Carlos le due possibili novità dal 1'
- A centrocampo Da Cunha affiancherà Caqueret
- Davanti conferma per Addai-Nico Paz-Diao alle spalle di Morata
CAGLIARI (4-3-2-1), la probabile formazione
Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Palestra, Prati, Folorunsho; Gaetano, Seb. Esposito; Borrelli. All. Pisacane
- Pisacane con il 4-3-2-1 nella trasferta di Como, dopo la sconfitta all'Olimpico contro la Lazio
- Zappa torna sulla fascia destra, con Obert sull'altra corsia
- Centrocampo a tre con Palestra e Folorunsho ai lati di Prati
- In avanti Gaetano e Sebastiano Esposito agiranno alle spalle di Borrelli