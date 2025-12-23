Hojlund dopo la Supercoppa infiamma i tifosi del Napoli: "Ecco com'è una grande decisione"SUPERCOPPA
L'attaccante danese festeggia il triofo di Ryadh con una frase su Instagram che sembra una stoccata alla sua ex squadra (il Manchester United). Il post è subito virale
Dal prato del King Saud University Stadium, ai social network, la festa del Napoli per la conquista del secondo trofeo nel 2025, continua. Se David Neres di è preso la scela in campo con la doppietta decisiva, è Rasmus Hojlund a prendersi gli 'applausi' virtuali dei tifosi del Napoli. Al suo primo trofeo con la maglia azzurra, l'attaccante danese ha pubblicato nella notte, un post su Instagram che ha fatto gasare i tifosi della squadra di Conte.
La frase 'criptica' (ma non troppo)
"Here is what a big decision looks like". Di fatto "ecco che aspetto ha una grande decisione". Accompagnata a una foto di visibile soddisfazione, con la Supercoppa Italiana in mano. Il riferimento, neanche troppo velato, sembra essere la scelta dello scorso mercato, che ha portato a un suo grandissimo rilancio a Napoli. Un modo per voler ribadire ancor di più la sua soddisfazione per i primi mesi nella squadra di Conte.