Hojlund dopo la Supercoppa infiamma i tifosi del Napoli: "Ecco com'è una grande decisione"

SUPERCOPPA

L'attaccante danese festeggia il triofo di Ryadh con una frase su Instagram che sembra una stoccata alla sua ex squadra (il Manchester United). Il post è subito virale

IL RITORNO CON LA SUPERCOPPA - PAGELLE - FOTO PREMIAZIONE

Dal prato del King Saud University Stadium, ai social network, la festa del Napoli per la conquista del secondo trofeo nel 2025, continua. Se David Neres di è preso la scela in campo con la doppietta decisiva, è Rasmus Hojlund a prendersi gli 'applausi' virtuali dei tifosi del Napoli. Al suo primo trofeo con la maglia azzurra, l'attaccante danese ha pubblicato nella notte, un post su Instagram che ha fatto gasare i tifosi della squadra di Conte. 

La frase 'criptica' (ma non troppo)

"Here is what a big decision looks like". Di fatto "ecco che aspetto ha una grande decisione". Accompagnata a una foto di visibile soddisfazione, con la Supercoppa Italiana in mano. Il riferimento, neanche troppo velato, sembra essere la scelta dello scorso mercato, che ha portato a un suo grandissimo rilancio a Napoli. Un modo per voler ribadire ancor di più la sua soddisfazione per i primi mesi nella squadra di Conte. 

 

 

