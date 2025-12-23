Dal prato del King Saud University Stadium, ai social network, la festa del Napoli per la conquista del secondo trofeo nel 2025, continua. Se David Neres di è preso la scela in campo con la doppietta decisiva, è Rasmus Hojlund a prendersi gli 'applausi' virtuali dei tifosi del Napoli. Al suo primo trofeo con la maglia azzurra, l'attaccante danese ha pubblicato nella notte, un post su Instagram che ha fatto gasare i tifosi della squadra di Conte.