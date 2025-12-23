Il Napoli torna a casa con la Supercoppa

Il Napoli è rientrato questa mattina presto da Riad dopo la vittoria della Supercoppa italiana contro il Bologna. A Capodichino, Giovanni Di Lorenzo ha esibito il trofeo davanti ai tifosi in compagnia del presidente Aurelio De Laurentiis

Il Napoli è tornato a casa dopo la vittoria a Riad della Supercoppa italiana contro il Bologna. La celebrazione è iniziata subito dopo il triplice fischio con David Neres e Romelu Lukaku che hanno festeggiato negli spogliatoi dello stadio di Riad fumando un sigaro. Poi il viaggio in aereo e il ritorno in città. Questa mattina presto, all'aeroporto di Capodichino, Giovanni di Lorenzo ha esibito il trofeo scendendo dall'aereo. Con lui anche il presidente Aurelio De Laurentiis per le foto di rito.