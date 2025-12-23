Arbitri, le designazioni per la 17^ giornata

Sono ufficiali le designazioni arbitrali per la prossima giornata di Serie A. Si inizierà con Parma-Fiorentina, sabato 27 dicembre alle 12:30, per finire con il ritorno di De Rossi all’Olimpico per la sfida tra Roma e Genoa in programma lunedì 29 dicembre alle 20:45. C'è La Penna per Atalanta-Inter, Fabbri arbitra Milan-Verona. L'elenco completo
PARMA-FIORENTINA (sabato 27 dicembre h. 12.30)
GUIDA
ZINGARELLI-MORO
IV: PAIRETTO
VAR: GHERSINI
AVAR: MAGGIONI
LECCE -COMO (h. 15.00)
MARCHETTI
ROSSI C..-VECCHI
IV: MASSIMI
VAR: CAMPLONE
AVAR: DI PAOLO
TORINO-CAGLIARI (h. 15.00)
DOVERI
PASSERI-SCATRAGLI
IV: TREMOLADA
VAR: BARONI
AVAR: SOZZA
UDINESE-LAZIO (h. 18.00)
COLOMBO
BACCINI-FONTEMURATO
IV: AYROLDI
VAR: GARIGLIO
AVAR: CHIFFI
PISA-JUVENTUS (h. 20.45)
MARESCA
BERCIGLI-BAHRI
IV: PERENZONI
VAR: MARINI
AVAR: ABISSO
MILAN-H. VERONA (domenica 28/12 h. 12.30)
FABBRI
MOKHTAR-CAVALLINA
IV: ALLEGRETTA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: VOLPI
CREMONESE-NAPOLI (h. 15.00)
MARIANI
BINDONI-TEGONI
IV: FERRIERI CAPUTI
VAR: MAGGIONI
AVAR: SOZZA
BOLOGNA-SASSUOLO (h. 18.00)
SACCHI J.L.
POLITI-RICCI
IV: FELICIANI
VAR: DI PAOLO
AVAR: NASCA
ATALANTA-INTER (h. 20.45)
LA PENNA
BERTI-PERROTTI
IV: RAPUANO
VAR: ABISSO
AVAR: MANGANIELLO
ROMA-GENOA (lunedì 29/12 h. 20.45)
DI BELLO
COSTANZO-DEI GIUDICI
IV: DIONISI
VAR: PRONTERA
AVAR: MANGANIELLO