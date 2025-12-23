Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Arbitri Serie A, le designazioni per la 17^ giornata

Serie A

Sono ufficiali le designazioni arbitrali per la prossima giornata di Serie A. Si inizierà con Parma-Fiorentina, sabato 27 dicembre alle 12:30, per finire con il ritorno di De Rossi all’Olimpico per la sfida tra Roma e Genoa in programma lunedì 29 dicembre alle 20:45. C'è La Penna per Atalanta-Inter, Fabbri arbitra Milan-Verona. L'elenco completo

PARMA-FIORENTINA  (sabato 27 dicembre h. 12.30)

GUIDA

ZINGARELLI-MORO

IV: PAIRETTO

VAR: GHERSINI

AVAR: MAGGIONI

 

LECCE -COMO (h. 15.00)

MARCHETTI

ROSSI C..-VECCHI

IV: MASSIMI

VAR: CAMPLONE

AVAR: DI PAOLO

 

TORINO-CAGLIARI (h. 15.00)

DOVERI

PASSERI-SCATRAGLI

IV: TREMOLADA

VAR: BARONI

AVAR: SOZZA

 

UDINESE-LAZIO (h. 18.00)

COLOMBO

BACCINI-FONTEMURATO

IV: AYROLDI

VAR: GARIGLIO

AVAR: CHIFFI

 

PISA-JUVENTUS (h. 20.45)

MARESCA

BERCIGLI-BAHRI

IV: PERENZONI

VAR: MARINI

AVAR: ABISSO

 

MILAN-H. VERONA (domenica 28/12 h. 12.30)

FABBRI

MOKHTAR-CAVALLINA

IV: ALLEGRETTA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: VOLPI

 

CREMONESE-NAPOLI (h. 15.00)

MARIANI

BINDONI-TEGONI

IV: FERRIERI CAPUTI

VAR: MAGGIONI

AVAR: SOZZA

 

BOLOGNA-SASSUOLO (h. 18.00)

SACCHI J.L.

POLITI-RICCI

IV: FELICIANI

VAR: DI PAOLO

AVAR: NASCA

 

ATALANTA-INTER (h. 20.45)

LA PENNA

BERTI-PERROTTI

IV: RAPUANO

VAR: ABISSO

AVAR: MANGANIELLO

 

ROMA-GENOA (lunedì 29/12 h. 20.45)

DI BELLO

COSTANZO-DEI GIUDICI

IV: DIONISI

VAR: PRONTERA

AVAR: MANGANIELLO

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Arbitri, le designazioni per la 17^ giornata

Serie A

Sono ufficiali le designazioni arbitrali per la prossima giornata di Serie A. Si inizierà...

Hojlund infiamma i tifosi: "Una grande decisione"

SUPERCOPPA

L'attaccante danese festeggia il triofo di Ryadh con una frase su Instagram che sembra una...

Il Napoli torna a casa con la Supercoppa

FOTO E VIDEO

Il Napoli è rientrato questa mattina presto da Riad dopo la vittoria della Supercoppa italiana...

Neres e Lukaku fumano il sigaro come Conceiçao

VIDEO

Sui social sono apparse foto e videodel grande protagonista della finale di Supercoppa Italiana...

Italiano: "Nessun rimpianto, abbiamo dato tutto"

supercoppa

L'allenatore del Bologna commenta la sconfitta contro il Napoli nella finale di Supercoppa...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE