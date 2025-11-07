Elkann: "Pienamente impegnati nella Juventus"

A Torino l'assemblea degli azionisti della Juventus che ratificherà il bilancio e nominerà il nuovo Consiglio di amministrazione. Le parole di Elkann in apertura: "Rimaniamo pienamente impegnati nei confronti della Juventus e siamo orgogliosi di esserne l'azionista di controllo da oltre un secolo"

"Rimaniamo pienamente impegnati nei confronti della Juventus e siamo orgogliosi di esserne l'azionista di controllo da oltre un secolo". L'ha detto John Elkann, presidente della holding Exor, in occasione dell'assemblea della società bianconera. "Sosteniamo il nuovo consiglio di amministrazione e il nuovo management team, poiché la nostra priorità resta quella di coniugare risultati sportivi solidi con disciplina finanziaria. Siamo e siamo sempre stati aperti a idee costruttive da parte di tutti gli stakeholder che condividono la nostra ambizione e la nostra passione per il club" ha sottolineato Elkann.

L'Assemblea degli azionisti: bilancio e nomine All'Allianz Stadium l'assemblea degli azionisti della Juventus. Nel corso della mattinata ci sarà l'approvazione del bilancio di esercizio che è stato chiuso il 30 giugno, che vede una perdita di 58,1 milioni di euro (erano 199,2 milioni al 30 giugno 2024), in forte riduzione rispetto all'esercizio precedente. Dovrà essere poi votato l'aumento di capitale. L'assemblea dovrà sancire anche la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e del presidente del consiglio di amministrazione. E ci sarà il passaggio di consegne tra Scanavino e Comolli, con il francese che diventerà ufficialmente il nuovo Amministratore delegato.