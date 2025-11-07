Punti salvezza in palio nella sfida tra Lecce e Verona dell'undicesima giornata di Serie A. Di Francesco verso la conferma dei titolari scesi in campo nella vittoria a Firenze, fatta eccezione per il ritorno dal 1' di Pierotti. Zanetti - che cerca il riscatto dopo il ko contro l'Inter - punta su Orban e Giovane in avanti
La probabile formazione
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Berisha, Tete Morente; Stulic. All. Di Francesco
- Di Francesco con il 4-2-1 per la sfida contro il Verona, dopo il successo 1-0 sul campo della Fiorentina
- Previsto un cambio rispetto all'XI titolare sceso in campo a Firenze, con l'inserimento di Pierotti al posto di Banda nella batteria di trequartisti
- In avanti la punta sarà Stulic
La probabile formazione
VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban. All. Zanetti
- 3-5-2 per Zanetti nella trasferta di Lecce, dopo la sconfitta contro l'Inter al Bentegodi: in difesa Bella-Kotchap, Nelsson e Frese
- Belghali e Bradaric sulle fasce. In mezzo Gagliardini con Akpa Akpro e Bernede ai suoi lati
- Coppia d'attacco Giovane-Orban