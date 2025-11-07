Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Lecce-Verona, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Punti salvezza in palio nella sfida tra Lecce e Verona dell'undicesima giornata di Serie A. Di Francesco verso la conferma dei titolari scesi in campo nella vittoria a Firenze, fatta eccezione per il ritorno dal 1' di Pierotti. Zanetti - che cerca il riscatto dopo il ko contro l'Inter - punta su Orban e Giovane in avanti

Probabili formazioni
Lecce
Wladimiro Falcone
Wladimiro Falcone
portiere
Lecce
Danilo Veiga
Danilo Veiga
terzino destro
pubblicità
Lecce
Kialonda Gaspar
Kialonda Gaspar
difensore centrale
Lecce
Tiago Gabriel
Tiago Gabriel
difensore centrale
pubblicità
Lecce
Antonino Gallo
Antonino Gallo
terzino sinistro
Lecce
Ylber Ramadani
Ylber Ramadani
Centrocampista centrale
Lecce
Lassana Coulibaly
Lassana Coulibaly
Centrocampista centrale
Lecce
Santiago Pierotti
Santiago Pierotti
Ala destra
pubblicità
Lecce
Medon Berisha
Medon Berisha
Trequartista centrale
Lecce
Tete Morente
Tete Morente
Ala sinistra
pubblicità
Lecce
Nikola Stulic
Nikola Stulic
Attaccante

La probabile formazione

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Berisha, Tete Morente; Stulic. All. Di Francesco

  • Di Francesco con il 4-2-1 per la sfida contro il Verona, dopo il successo 1-0 sul campo della Fiorentina
  • Previsto un cambio rispetto all'XI titolare sceso in campo a Firenze, con l'inserimento di Pierotti al posto di Banda nella batteria di trequartisti
  • In avanti la punta sarà Stulic
Verona
Lorenzo Montipò
Lorenzo Montipò
portiere
Verona
Armel Bella-Kotchap
Armel Bella-Kotchap
difensore centrale di destra
pubblicità
Verona
Victor Nelsson
Victor Nelsson
difensore centrale
Verona
Martin Frese
Martin Frese
difensore centrale di sinistra
pubblicità
Verona
Rafik Belghali
Rafik Belghali
esterno destro
Verona
Jean-Daniel Akpa-Akpro
Jean-Daniel Akpa-Akpro
mezzala destra
Verona
Roberto Gagliardini
Roberto Gagliardini
centrocampista centrale
Verona
Antoine Bernede
Antoine Bernede
mezzala sinistra
pubblicità
Verona
Domagoj Bradaric
Domagoj Bradaric
esterno sinistro
Verona
Giovane
Giovane
attaccante
pubblicità
Verona
Gift Orban
Gift Orban
attaccante

La probabile formazione

VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban. All. Zanetti

  • 3-5-2 per Zanetti nella trasferta di Lecce, dopo la sconfitta contro l'Inter al Bentegodi: in difesa Bella-KotchapNelsson e Frese
  • Belghali e Bradaric sulle fasce. In mezzo Gagliardini con Akpa Akpro e Bernede ai suoi lati
  • Coppia d'attacco Giovane-Orban

Serie A: Altre Notizie

Dove vedere Pisa-Cremonese

guida tv

La partita Pisa-Cremonese che apre l'11^ giornata di Serie A, si gioca venerdì 7 novembre alle...

De Rossi: "Il destino mi ha portato qui"

genoa

Il nuovo allenatore del Genoa si è presentato in conferenza stampa: "Grazie alla società per la...

Baroni: "Nel derby serve un Torino coraggioso"

Serie A

Alla vigilia del suo primo derby di Torino, l’allenatore granata (squalificato) ha parlato in...

Allegri: "Pulisic è recuperato per il Parma"

Serie A

L'allenatore rossonero ha introdotto la sfida al Tardini: "Dovremo essere molto preparati...

Elkann: "Pienamente impegnati nella Juventus"

assemblea juve

A Torino l'assemblea degli azionisti della Juventus che ha sancito il passaggio di consegne tra...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE