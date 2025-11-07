Offerte Sky
Pisa-Cremonese, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A
©Ansa

Stasera alle 20:45 si apre l'undicesima giornata di Serie A con la sfida tra Pisa e Cremonese, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Gilardino cambia modulo rispetto all'ultima uscita e ritrova Nzola, mentre Nicola conferma in blocco l'undici anti-Juve. Le probabili formazioni di Pisa-Cremonese

Probabili formazioni
Pisa
Adrian Semper
Adrian Semper
Goalkeeper
Pisa
Arturo Calabresi
Arturo Calabresi
Defender
Pisa
Antonio Caracciolo
Antonio Caracciolo
Defender
Pisa
Simone Canestrelli
Simone Canestrelli
Defender
Pisa
Idrissa Touré
Idrissa Touré
Midfielder
Pisa
Marius Marin
Marius Marin
Midfielder
Pisa
Michel Aebischer
Michel Aebischer
Midfielder
Pisa
Ebenezer Akinsanmiro
Ebenezer Akinsanmiro
Midfielder
Pisa
Mehdi Léris
Mehdi Léris
Midfielder
Pisa
Stefano Moreo
Stefano Moreo
Forward
Pisa
M'Bala Nzola
M'Bala Nzola
Forward

PISA (3-5-2) la probabile formazione

Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin, Aebischer, Akinsanmiro, Léris; Moreo, Nzola. All. Gilardino

  • Gilardino torna al 3-5-2, dopo l'esperimento del 3-4-2-1 provato contro il Torino
  • Difesa con un ballottaggio in vista tra Caracciolo e il rientrante Albiol
  • Tornano dal primo minuto Aebischer e Marin a centrocampo: confermati, invece, Leris e Tourè sulle fasce 
  • La coppia d'attacco sarà composta da Moreo e Nzola, con Tramoni ancora in panchina
Cremonese
Emil Audero
Emil Audero
Goalkeeper
Cremonese
Filippo Terracciano
Filippo Terracciano
Defender
Cremonese
Federico Baschirotto
Federico Baschirotto
Defender
Cremonese
Matteo Bianchetti
Matteo Bianchetti
Defender
Cremonese
Tommaso Barbieri
Tommaso Barbieri
Defender
Cremonese
Martín Payero
Martín Payero
Midfielder
Cremonese
Warren Bondo
Warren Bondo
Midfielder
Cremonese
Jari Vandeputte
Jari Vandeputte
Midfielder
Cremonese
Romano Floriani
Romano Floriani
Defender
Cremonese
Federico Bonazzoli
Federico Bonazzoli
Forward
Cremonese
Jamie Vardy
Jamie Vardy
Forward

CREMONESE (3-5-2) la probabile formazione

Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani Mussolini; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola

  • Nicola deve rinunciare ancora a Zerbin, Pezzella, Sanabria e  all'infortunato Grassi
  • Confermato il 3-5-2 e il pacchetto difensivo guidato da Baschirotto
  • Sulle fasce ci saranno Barbieri e Floriani, con Bondo in regia 
  • Unico ballottaggio in attacco, con Bonazzoli in vantaggio su Vasquez per affiancare Vardy

