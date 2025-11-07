Stasera alle 20:45 si apre l'undicesima giornata di Serie A con la sfida tra Pisa e Cremonese, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Gilardino cambia modulo rispetto all'ultima uscita e ritrova Nzola, mentre Nicola conferma in blocco l'undici anti-Juve. Le probabili formazioni di Pisa-Cremonese
PISA (3-5-2) la probabile formazione
Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin, Aebischer, Akinsanmiro, Léris; Moreo, Nzola. All. Gilardino
- Gilardino torna al 3-5-2, dopo l'esperimento del 3-4-2-1 provato contro il Torino
- Difesa con un ballottaggio in vista tra Caracciolo e il rientrante Albiol
- Tornano dal primo minuto Aebischer e Marin a centrocampo: confermati, invece, Leris e Tourè sulle fasce
- La coppia d'attacco sarà composta da Moreo e Nzola, con Tramoni ancora in panchina
CREMONESE (3-5-2) la probabile formazione
Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani Mussolini; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola
- Nicola deve rinunciare ancora a Zerbin, Pezzella, Sanabria e all'infortunato Grassi
- Confermato il 3-5-2 e il pacchetto difensivo guidato da Baschirotto
- Sulle fasce ci saranno Barbieri e Floriani, con Bondo in regia
- Unico ballottaggio in attacco, con Bonazzoli in vantaggio su Vasquez per affiancare Vardy