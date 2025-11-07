Fiorentina, Vanoli è arrivato al Viola Park: le news sul nuovo allenatoreFIORENTINA
Dopo aver raggiunto l'accordo totale nelle ultime ore, Paolo Vanoli è arrivato in mattinata a Firenze e nel pomeriggio dirigerà il primo allenamento con la squadra. Contratto di 8 mesi con opzione di rinnovo per il nuovo allenatore viola, che debutterà domenica a Marassi contro il Genoa
Sta per iniziare l'era di Paolo Vanoli alla Fiorentina. È stato già raggiunto l'accordo totale tra il nuovo allenatore e i viola, intesa trovata dopo la sconfitta per 2-1 col Mainz in Conference League. E sempre nella serata di giovedì, Vanoli aveva firmato la risoluzione del contratto col Torino che aveva guidato nella scorsa stagione. Un passato da calciatore a Firenze tra il 2000 e il 2002 per il nuovo allenatore, che aveva festeggiato anche una Coppa Italia (2001) e che nella mattinata di oggi (venerdì 7 novembre) ha raggiunto il Viola Park dove nel pomeriggio dirigerà il primo allenamento con la squadra.
I dettagli del contratto
Vanoli firmerà un contratto di otto mesi più opzione di rinnovo, lui che è già pronto al debutto in campionato. Domenica c'è la trasferta alle 15 a Marassi contro il Genoa, avversaria che precede di due punti i viola ultimi in classifica.