Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Fiorentina, Vanoli è arrivato al Viola Park: le news sul nuovo allenatore

FIORENTINA
Foto LaViola.it, Video firenzeviola.it

Dopo aver raggiunto l'accordo totale nelle ultime ore, Paolo Vanoli è arrivato in mattinata a Firenze e nel pomeriggio dirigerà il primo allenamento con la squadra. Contratto di 8 mesi con opzione di rinnovo per il nuovo allenatore viola, che debutterà domenica a Marassi contro il Genoa

MAINZ-FIORENTINA 2-1: HIGHLIGHTS - PAGELLE

Sta per iniziare l'era di Paolo Vanoli alla Fiorentina. È stato già raggiunto l'accordo totale tra il nuovo allenatore e i viola, intesa trovata dopo la sconfitta per 2-1 col Mainz in Conference League. E sempre nella serata di giovedì, Vanoli aveva firmato la risoluzione del contratto col Torino che aveva guidato nella scorsa stagione. Un passato da calciatore a Firenze tra il 2000 e il 2002 per il nuovo allenatore, che aveva festeggiato anche una Coppa Italia (2001) e che nella mattinata di oggi (venerdì 7 novembre) ha raggiunto il Viola Park dove nel pomeriggio dirigerà il primo allenamento con la squadra.

I dettagli del contratto

Vanoli firmerà un contratto di otto mesi più opzione di rinnovo, lui che è già pronto al debutto in campionato. Domenica c'è la trasferta alle 15 a Marassi contro il Genoa, avversaria che precede di due punti i viola ultimi in classifica.

Serie A: Altre Notizie

Fiorentina, l'arrivo di Vanoli al Viola Park

FIORENTINA

Dopo aver raggiunto l'accordo totale nelle ultime ore, Paolo Vanoli è arrivato in mattinata a...

Il calendario dell’11^ giornata di Serie A

guida tv

Da venerdì 7 a domenica 9 novembre l’undicesima giornata di Serie A su Sky e in streaming su NOW,...

La presentazione dell’11^ giornata di Serie A

guida tv

L'11^ giornata di campionato, prima della pausa per le nazionali, si apre venerdì sera...

Hellas prima, Women dopo: storico evento a Verona

l'annuncio

Attraverso un post sui propri canali social, l'Hellas Verona ha annunciato un'iniziativa mai...

Viola in chiusura con Vanoli per la panchina

fiorentina

Mentre Galloppa guiderà la squadra contro il Mainz in Conference League, il club viola è vicino a...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE