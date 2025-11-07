Sta per iniziare l'era di Paolo Vanoli alla Fiorentina. È stato già raggiunto l'accordo totale tra il nuovo allenatore e i viola, intesa trovata dopo la sconfitta per 2-1 col Mainz in Conference League. E sempre nella serata di giovedì, Vanoli aveva firmato la risoluzione del contratto col Torino che aveva guidato nella scorsa stagione. Un passato da calciatore a Firenze tra il 2000 e il 2002 per il nuovo allenatore, che aveva festeggiato anche una Coppa Italia (2001) e che nella mattinata di oggi (venerdì 7 novembre) ha raggiunto il Viola Park dove nel pomeriggio dirigerà il primo allenamento con la squadra.