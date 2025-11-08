Dove vedere Como-Cagliari

La partita Como-Cagliari, valida per l'11^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 8 novembre alle ore 15.00 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Como e Cagliari

Il Como è rimasto imbattuto in sei (4V, 2N) delle otto sfide contro il Cagliari in Serie A, vincendo 3-1 il confronto più recente lo scorso 10 maggio al Sinigaglia; solo una volta i lariani hanno ottenuto due successi consecutivi contro i sardi nel massimo campionato: tra il 1976 e il 1980. Il Como ha vinto tutte le quattro partite casalinghe contro il Cagliari in Serie A; contro nessuna squadra, i lariani hanno disputato più match interni registrando il 100% di successi nel torneo (4/4 anche contro Palermo e Triestina). Il Como è rimasto imbattuto negli ultimi otto match di campionato (3V, 5N); solo tre volte i lariani nella loro storia in Serie A hanno registrato almeno nove partite consecutive senza perdere: nove tra marzo e maggio 1950; nove tra novembre 1985 e gennaio 1986 e 12 tra aprile e novembre 1986. Il Como ha tenuto la porta inviolata in quattro dei 10 match di questo campionato. Il Como ha pareggiato almeno cinque delle prime 10 partite stagionali solo per la terza volta in Serie A, dopo il 1981/82 (cinque) e il 1986/87 (otto); soltanto in ques'ultimo caso i lariani hanno registrato almeno sei pareggi dopo 11 match (sempre otto). Il Cagliari ha perso gli ultimi due match di campionato contro Sassuolo e Lazio. Nel 2025, i sardi non hanno mai subito tre sconfitte di fila in Serie A; l'ultima volta risale al dicembre 2024 (quattro in quel caso).