L'11^ giornata di Serie A si chiude domenica alle 20.45 a San Siro con la sfida tra Inter e Lazio. In attacco Chivu deciderà domani se schierare Thuram o Bonny al fianco di Lautaro. Al centro della difesa Acerbi in vantaggio su De Vrij e Bisseck. Tre dubbi per Sarri: dietro Provstgaard e Lazzari favoriti su Romagnoli e Pellegrini, in mezzo più Basic di Vecino