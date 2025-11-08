Offerte Sky
Inter-Lazio, le probabili formazioni

Serie A

L'11^ giornata di Serie A si chiude domenica alle 20.45 a San Siro con la sfida tra Inter e Lazio. In attacco Chivu deciderà domani se schierare Thuram o Bonny al fianco di Lautaro. Al centro della difesa Acerbi in vantaggio su De Vrij e Bisseck. Tre dubbi per Sarri: dietro Provstgaard e Lazzari favoriti su Romagnoli e Pellegrini, in mezzo più Basic di Vecino

Probabili formazioni
Inter
Yann Sommer
Yann Sommer
portiere
Inter
Manuel Akanji
Manuel Akanji
difensore di destra
Inter
Francesco Acerbi
Francesco Acerbi
difensore centrale
Inter
Alessandro Bastoni
Alessandro Bastoni
difensore di sinistra
Inter
Denzel Dumfries
Denzel Dumfries
esterno destro
Inter
Nicolò Barella
Nicolò Barella
mezzala destra
Inter
Hakan Çalhanoglu
Hakan Çalhanoglu
centrocampista centrale
Inter
Petar Sucic
Petar Sucic
mezzala sinistra
Inter
Federico Dimarco
Federico Dimarco
esterno sinistro
Inter
Lautaro Martínez
Lautaro Martínez
attaccante
Inter
Marcus Thuram
Marcus Thuram
attaccante

La probabile formazione

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu

  • Nella giornata di domenica la decisione sul compagno di Lautaro in attacco tra Thuram (che tornerebbe titolare dopo 40 giorni) e Bonny
  • A centrocampo Sucic titolare insieme a Calhanoglu e Barella. Sulle fasce ancora Dumfries e Dimarco.
  • Rivoluzionato il trio difensivo: ecco Akanji e Bastoni con Acerbi (in vantaggio su De Vrij e Bisseck)
Lazio
Ivan Provedel
Ivan Provedel
portiere
Lazio
Manuel Lazzari
Manuel Lazzari
terzino destro
Lazio
Mario Gila
Mario Gila
difensore centrale
Lazio
Oliver Provstgaard
Oliver Provstgaard
difensore centrale
Lazio
Adam Marusic
Adam Marusic
terzino sinistro
Lazio
Mattéo Guendouzi
Mattéo Guendouzi
mezzala destra
Lazio
Danilo Cataldi
Danilo Cataldi
centrocampista centrale
Lazio
Toma Basic
Toma Basic
mezzala sinistra
Lazio
Gustav Isaksen
Gustav Isaksen
ala destra
Lazio
Boulaye Dia
Boulaye Dia
attaccante
Lazio
Mattia Zaccagni
Mattia Zaccagni
ala sinistra

La probabile formazione

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Provstgaard, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri

  • Biancocelesti in linea con la formazione che ha battuto il Cagliari a partire dal tridente con Isaksen e Zaccagni insieme a Dia.
  • Ballottaggio a centrocampo tra Basic e Vecino per affiancare Cataldi e Guendouzi.
  • Due dubbi anche in difesa: Provstgaard potrebbe sostituire Romagnoli non al meglio, Lazzari è in corsa con Pellegrini per un posto in fascia (con Marusic pronto a occupare l'altra corsia)

