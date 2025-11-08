L'11^ giornata di Serie A si chiude domenica alle 20.45 a San Siro con la sfida tra Inter e Lazio. In attacco Chivu deciderà domani se schierare Thuram o Bonny al fianco di Lautaro. Al centro della difesa Acerbi in vantaggio su De Vrij e Bisseck. Tre dubbi per Sarri: dietro Provstgaard e Lazzari favoriti su Romagnoli e Pellegrini, in mezzo più Basic di Vecino
La probabile formazione
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu
- Nella giornata di domenica la decisione sul compagno di Lautaro in attacco tra Thuram (che tornerebbe titolare dopo 40 giorni) e Bonny
- A centrocampo Sucic titolare insieme a Calhanoglu e Barella. Sulle fasce ancora Dumfries e Dimarco.
- Rivoluzionato il trio difensivo: ecco Akanji e Bastoni con Acerbi (in vantaggio su De Vrij e Bisseck)
La probabile formazione
LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Provstgaard, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri
- Biancocelesti in linea con la formazione che ha battuto il Cagliari a partire dal tridente con Isaksen e Zaccagni insieme a Dia.
- Ballottaggio a centrocampo tra Basic e Vecino per affiancare Cataldi e Guendouzi.
- Due dubbi anche in difesa: Provstgaard potrebbe sostituire Romagnoli non al meglio, Lazzari è in corsa con Pellegrini per un posto in fascia (con Marusic pronto a occupare l'altra corsia)