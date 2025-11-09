Atalanta, riflessioni in corso su Juric: le news di oggi LIVE
Ore di riflessione in casa nerazzurra dopo il pesantissimo 0-3 contro il Sassuolo, che costa il 13° posto in classifica dopo 11 giornate di campionato. Sono in corso interrogativi sul futuro della panchina da parte della società, che tra la serata di domenica e lunedì mattina deciderà se confermare Ivan Juric oppure scegliere un nuovo allenatore
In conferenza l'allenatore aveva aggiunto: "Non ho sentito la società. A Marsiglia siamo stati bravi, mentre oggi la nostra prestazione è stata negativa. È una situazione difficile, oggi abbiamo rivisto anche Scamacca, speriamo di riaverlo al pieno della forma". Sui fischi: "Penso siano giusti. Ci hanno sostenuto da inizio partita, abbiamo fatto una prestazione non adatta e la loro reazione è legittima. Responsabilità? C’è sempre da parte dell’allenatore nel bene e nel male. Mi disturba vedere giocatori che prima facevano determinate prestazioni e ora sono calati"
L'analisi dell’allenatore nerazzurro: "Quando dico che c'è stata poca concentrazione intendo che hai il possesso, ma non sei attento ai particolari. Puoi trovare difficoltà con queste squadre chiuse, ma devi essere sul pezzo. Oggi prendere gol da fallo laterale rende tutto più difficile. Non possiamo avere queste disattenzioni. Ederson? Ha fatto tutte le partite finora, l’ho visto stanco e ci sta. Era più macchinoso, Samardzic ha fatto il centrocampista e ha creato qualcosa in più. Non abbiamo interpretato bene la partita e per essere più sul pezzo serve più concentrazione"
L'allenatore dell'Atalanta aveva commentato così al fischio finale: "Ci sono state partite belle, che però erano più aperte. Oggi il Sassuolo si è messo dietro, abbiamo avuto poca concentrazione. Non abbiamo capito come muovere la palla, se regaliamo i gol diventa difficile. Il campionato non sta andando bene, non stiamo facendo buone prestazioni. Abbiamo attaccato tanto ma non abbiamo segnato. È difficile perché sono stati degli episodi".
Juric, valutazioni in corso dell'Atalanta
