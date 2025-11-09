In conferenza l'allenatore aveva aggiunto: "Non ho sentito la società. A Marsiglia siamo stati bravi, mentre oggi la nostra prestazione è stata negativa. È una situazione difficile, oggi abbiamo rivisto anche Scamacca, speriamo di riaverlo al pieno della forma". Sui fischi: "Penso siano giusti. Ci hanno sostenuto da inizio partita, abbiamo fatto una prestazione non adatta e la loro reazione è legittima. Responsabilità? C’è sempre da parte dell’allenatore nel bene e nel male. Mi disturba vedere giocatori che prima facevano determinate prestazioni e ora sono calati"