Dove vedere Genoa-Fiorentina

La partita Genoa-Fiorentina, valida per l'11^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 9 novembre alle ore 15.00 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN 2, disponibile al canale 215 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Genoa e Fiorentina

Il Genoa ha raccolto un solo punto nelle ultime sei sfide in Serie A contro la Fiorentina (1N, 5P), dopo che in altrettante gare precedenti era rimasto imbattuto, seppur collezionando cinque pareggi contro i viola nelle competizione (1V). La Fiorentina è imbattuta nelle ultime nove sfide contro il Genoa in Serie A (5V, 4N) e nel parziale ha segnato il triplo delle reti del Genoa (18 vs 6), senza mai subire più di una rete a partita. La Fiorentina ha vinto le ultime tre trasferte contro il Genoa in Serie A (già miglior serie di successi esterni contro il Grifone nella competizione), ottenendo le stesse vittorie fuori casa registrate nelle precedenti 20 gare sul campo dei rossoblù (12N, 5P). Era dalla fine della 4^ giornata della stagione 2019/20 che la Fiorentina non si ritrovava ultima in classifica in solitaria, annata poi chiusa al 10° posto; con soli quattro punti dopo le prime 10 gare stagionali in Serie A, la Fiorentina sta vivendo la sua peggior partenza della storia nella competizione. Il Genoa non ha segnato in alcuna delle ultime cinque gare casalinghe di campionato e nella sua storia in Serie A non è mai arrivato a sei match interni di fila senza trovare la rete - arrivò a cinque anche tra maggio e ottobre 1959. La Fiorentina è una delle quattro squadre (al pari di Hellas Verona, Pisa e Wolverhampton) ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale nei maggiori cinque tornei europei; inoltre, la Fiorentina potrebbe restare senza successo per più di 10 gare in Serie A per la prima volta dal periodo febbraio-settembre 2019.