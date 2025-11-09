Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Genoa-Fiorentina 2-2, le pagelle della partita di Serie A

Serie A

Ostigard è l'MVP di Genoa-Fiorentina, gara terminata 2-2. Bene anche Vasquez, Martin e Colombo. Nella squadra viola brilla l'attacco: voto 7 per Piccoli e Gudmundsson. Le pagelle di Antonio Nucera

LA CRONACA

Pagelle
Genoa
Nicola Leali
voto 6.5
Nicola Leali
Genoa
Alessandro Marcandalli
voto 6
Alessandro Marcandalli
pubblicità
mvp
Genoa
Leo Østigård
voto 7.5
Leo Østigård
Genoa
Johan Vásquez
voto 7
Johan Vásquez
pubblicità
Genoa
Brooke Norton-Cuffy
voto 6.5
Brooke Norton-Cuffy
Genoa
Mikael Ellertsson
voto 6.5
Mikael Ellertsson
Genoa
Morten Frendrup
voto 6
Morten Frendrup
Genoa
Morten Thorsby
voto 6
Morten Thorsby
pubblicità
Genoa
Aarón Martín
voto 7
Aarón Martín
Genoa
Lorenzo Colombo
voto 7
Lorenzo Colombo
pubblicità
Genoa
Vítor Manuel Vitinha
voto 6
Vítor Manuel Vitinha
I subentrati
6
6
6
All. De Rossi 6.5
Fiorentina
David de Gea
voto 6
David de Gea
Fiorentina
Marin Pongracic
voto 6
Marin Pongracic
pubblicità
Fiorentina
Pablo Marí
voto 6
Pablo Marí
Fiorentina
Luca Ranieri
voto 5.5
Luca Ranieri
pubblicità
Fiorentina
Domilson Dodô
voto 6.5
Domilson Dodô
Fiorentina
Rolando Mandragora
voto 6
Rolando Mandragora
Fiorentina
Hans Nicolussi Caviglia
voto 6.5
Hans Nicolussi Caviglia
Fiorentina
Simon Sohm
voto 6.5
Simon Sohm
pubblicità
Fiorentina
Niccolò Fortini
voto 6.5
Niccolò Fortini
Fiorentina
Roberto Piccoli
voto 7
Roberto Piccoli
pubblicità
Fiorentina
Albert Gudmundsson
voto 7
Albert Gudmundsson
I subentrati
6
6
6
S.V.
6
All. Vanoli 6.5

Serie A: Altre Notizie

Dove vedere Inter-Lazio

guida tv

La partita tra Inter e Lazio che chiude la 11^ giornata di Serie A si gioca domenica 9 novembre...

Dove vedere Roma-Udinese

guida tv

La partita Roma-Udinese dell'11^ giornata di Serie A, si gioca domenica 9 novembre alle ore 18 e...

Suzuki, frattura alla mano: possibile operazione

parma

Brutte notizie per Cuesta che perde il portiere gialloblu: gli esami hanno confermato una...

Dove vedere Genoa-Fiorentina

guida tv

La partita tra Genoa e Fiorentina della 11^ giornata di Serie A si gioca domenica 9 novembre alle...

Dove vedere Bologna-Napoli

guida tv

La partita tra Bologna e Napoli della 11^ giornata di Serie A si gioca domenica 9 novembre alle...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE