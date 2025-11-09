Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 11^ giornataguida tv
Oggi, domenica 9 novembre, si conclude l'11^ giornata di Serie A prima della pausa per le nazionali. Alle 18.00 Roma-Udinese su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Tutti gli appuntamenti della domenica di campionato
Sono cinque gli appuntamenti della domenica dell'11^ giornata di Serie A. Si inizia alle 12.30 con Atalanta-Sassuolo per poi proseguire con due partite alle 15.00: Bologna-Napoli e Genoa-Fiorentina a. Alle 18.00 Roma-Udinese su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Federico Zancan con il commento di Massimo Gobbi; inviati Paolo Assogna e Massimo Ugolini. La domenica e la giornata di campionato si conclude alle 20.45 con Inter-Lazio.
Gli studi e i volti di Sky Sport
Sky fornirà una copertura totale della stagione grazie alla sua squadra editoriale con pre e postpartita di tutte le sfide, gli studi e le rubriche dedicate. Domenica si riparte a mezzogiorno con La Casa dello Sport - Day condotto da Sara Benci, con Michele Padovano e Stefano De Grandis ospiti in studio. Alle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Lorenzo Minotti, Maurizio Compagnoni, Angelo Carotenuto e, nella seconda parte, Paolo Di Canio. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello in compagnia di Luca Marchetti, Marco Nosotti e Dario Massara. Pre e postpatita affidato a Sky Calcio Club, il programma condotto da Fabio Caressa. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio e Marco Bucciantini.
Serie A, la programmazione di oggi
Domenica 9 novembre
- dalle 12.00: La Casa dello Sport – Day con Sara Benci, Michele Padovano e Stefano De Grandis
- ore 12.30: Atalanta-Sassuolo su DAZN 1
- ore 15.00: Bologna-Napoli su DAZN 1
- ore 15.00: Genoa-Fiorentina su DAZN 2
- dalle 15.30: Sky Sunday Football con Leo Di Bello, Paolo Di Canio, Lorenzo Minotti, Maurizio Compagnoni, Angelo Carotenuto
- ore 18.00: ROMA-UDINESE su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Federico Zancan, commento Massimo Gobbi; inviati Paolo Assogna e Massimo Ugolini
- dalle 20 e dalle 22.40: Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio e Marco Bucciantini
- ore 20.45: Inter-Lazio su DAZN 1
- dalle 20.45: Campo Aperto Serie A con Leo Di Bello, Marco Nosotti, Luca Marchetti e Dario Massara