Le partite di Serie A di oggi

Sono cinque gli appuntamenti della domenica dell'11^ giornata di Serie A. Si inizia alle 12.30 con Atalanta-Sassuolo per poi proseguire con due partite alle 15.00: Bologna-Napoli e Genoa-Fiorentina a . Alle 18.00 Roma-Udinese su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Federico Zancan con il commento di Massimo Gobbi; inviati Paolo Assogna e Massimo Ugolini. La domenica e la giornata di campionato si conclude alle 20.45 con Inter-Lazio .

Gli studi e i volti di Sky Sport

Sky fornirà una copertura totale della stagione grazie alla sua squadra editoriale con pre e postpartita di tutte le sfide, gli studi e le rubriche dedicate. Domenica si riparte a mezzogiorno con La Casa dello Sport - Day condotto da Sara Benci, con Michele Padovano e Stefano De Grandis ospiti in studio. Alle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Lorenzo Minotti, Maurizio Compagnoni, Angelo Carotenuto e, nella seconda parte, Paolo Di Canio. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello in compagnia di Luca Marchetti, Marco Nosotti e Dario Massara. Pre e postpatita affidato a Sky Calcio Club, il programma condotto da Fabio Caressa. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio e Marco Bucciantini.