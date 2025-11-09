Dove vedere Roma-Udinese

I numeri di Roma e Udinese

La Roma ha vinto otto delle ultime 10 sfide contro l'Udinese in Serie A (1N, 1P), incluse tutte le ultime cinque con un punteggio aggregato di 13-3. L'Udinese ha subito almeno due reti in tutte le ultime cinque sfide contro la Roma in Serie A (cinque sconfitte) e nella sua storia non ha mai incassato più di una rete contro i giallorossi per sei match consecutivi nella competizione - cinque anche tra il 1956 e il 1958. La Roma ha vinto ben 14 delle ultime 16 sfide casalinghe contro l'Udinese in Serie A (2P) e nel periodo (dalla stagione 2009/10) quella friulana è la formazione battuta più volte in casa dai giallorossi in campionato. In sei delle ultime nove gare all'Olimpico contro i bianconeri, la squadra capitolina ha anche ottenuto un clean sheets. La Roma in questo campionato viaggia a una media esatta di una rete segnata a partita (10 in 10 incontri) e nell'era dei tre punti a vittoria non ha mai realizzato meno gol dopo le prime 10 gare stagionali in Serie A - 10 anche nel 1995/96, 2008/09 e 2024/25 - considerando invece le prime 11 partite, il record negativo dal 1994/95 a oggi sono le 11 reti del 2008/09. L'Udinese ha raccolto almeno 15 punti dopo le prime 10 gare stagionali in Serie A in ciascuna delle ultime due annate (16 nel 2024/25 e 15 nel 2025/26), tante volte quante nei precedenti 12 campionati a questo punto del torneo (16 nel 2014/15 e 21 nel 2022/23). La Roma ha perso l'ultima gara di campionato, contro il Milan, e non incassa due sconfitte di fila in Serie A dal periodo novembre-dicembre 2024. Si sfidano la squadra con la terza miglior difesa dei Big-5 tornei europei in corso (la Roma, cinque gol subiti, più soltanto di Arsenal con tre e Bayern Monaco a quattro) e l'Udinese che ha incassato 15 reti, una in meno di Fiorentina, Hellas Verona e Torino che condividono il primato negativo a quota 16 in questa Serie A.