Gasperini sorride: "La Roma mi segue e ci crede"

Roma-Udinese, Gasperini: "La squadra è soddisfatta, mi segue e ci crede"ROMA
Gasperini si gode la sua Roma in testa alla classifica: "Siamo in un buon momento, ma ben venga la sosta. Abbiamo bisogno di recuperare qualcuno ed è bello vedersi lì in alto per due settimane", dice a Sky Sport dopo la vittoria contro l'Udinese. I miglioramenti nella proposta di gioco sono evidenti: "Attacchiamo l'area in tanti e riusciamo a essere pericolosi con più giocatori"
Ottima prestazione, vittoria e primo posto in classifica. Per la Roma è arrivato tutto contro l'Udinese. Gasperini commenta così la vittoria a Sky Sport: “Nel finale eravamo affaticati e c'è stato qualche errore di troppo, ma per il resto abbiamo fatto una grande partita. Affrontare la fisicità dell'Udinese non era semplice, ci sono state buone combinazioni tecniche, come nel secondo gol. Il livello di intensità è stato ottimo, vedo una squadra che gioca bene e ci crede”. Ora due settimane prima del prossimo match: "Ho visto tante buone cose, come il riempimento dell'area con molti giocatori, qualche settimana fa non avveniva. Per noi è un bel momento, ora arriva la sosta ma va bene, abbiamo bisogno di recuperare gente ed è bello vedersi per due settimane là in alto".
Leggi anche
"La squadra trova soddisfazione nel giocare così"
Uomini contati in attacco e un nuovo infortunio, quello di Dovbyk. Nonostante ciò, la produzione offensiva della squadra sta migliorando: "Quando ti mancano tanti giocatori nello stesso reparto puoi avere difficoltà, ma la squadra ha maturato convinzioni nel modo di attaccare e riusciamo a essere pericolosi con più giocatori, un aspetto che mi piace molto al di là delle caratteristiche dei singoli". Interessante la chiave di lettura sui tanti impegni disputati fin qui dai giallorossi: "Aver giocato molte partite ci ha dato modo di migliorare i particolari e di prendere consapevolezza di alcune nostre qualità. Con Mancini braccetto creiamo più gioco, la squadra ci crede, mi segue e trova soddisfazione nelle partite che gioca. Quando sei soddisfatto di ciò che proponi, fai le cose più volentieri".