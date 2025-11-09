Gasperini sorride: "La Roma mi segue e ci crede"

Gasperini si gode la sua Roma in testa alla classifica: "Siamo in un buon momento, ma ben venga la sosta. Abbiamo bisogno di recuperare qualcuno ed è bello vedersi lì in alto per due settimane", dice a Sky Sport dopo la vittoria contro l'Udinese. I miglioramenti nella proposta di gioco sono evidenti: "Attacchiamo l'area in tanti e riusciamo a essere pericolosi con più giocatori"

Ottima prestazione, vittoria e primo posto in classifica. Per la Roma è arrivato tutto contro l'Udinese. Gasperini commenta così la vittoria a Sky Sport: “Nel finale eravamo affaticati e c'è stato qualche errore di troppo, ma per il resto abbiamo fatto una grande partita. Affrontare la fisicità dell'Udinese non era semplice, ci sono state buone combinazioni tecniche, come nel secondo gol. Il livello di intensità è stato ottimo, vedo una squadra che gioca bene e ci crede”. Ora due settimane prima del prossimo match: "Ho visto tante buone cose, come il riempimento dell'area con molti giocatori, qualche settimana fa non avveniva. Per noi è un bel momento, ora arriva la sosta ma va bene, abbiamo bisogno di recuperare gente ed è bello vedersi per due settimane là in alto".