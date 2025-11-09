Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Infortunio Suzuki in Parma-Milan: frattura alla mano, possibile operazione. Le news

parma

Brutte notizie per Cuesta che perde il portiere gialloblu: gli esami hanno confermato una frattura scomposta del terzo dito della mano sinistra e dello scafoide. Nei prossimi giorni un ulteriore consulto per definire un'eventuale operazione chirurgica

PARMA-MILAN 2-2: HIGHLIHGTSPAGELLE

Il Parma perde Zion Suzuki. Il portiere si è infortunato all'82' della partita tra i gialloblu e il Milan, terminata poi 2-2. Nel tentativo di fermare Saelemaekers Suzuki ha preso un colpo alla mano sinistra. Ha poi terminato la partita ma dopo il fischio finale si è recato in ospedale per gli accertamenti radiologici. L'esito dei controlli ha confermato una frattura scomposta del terzo dito della mano sinistra e dello scafoide. Nei prossimi giorni, come si legge nel comunicato del club, ci sarà un ulteriore consulto per valutare un intervento:  "Il calciatore effettuerà nei prossimi giorni ulteriori nuovi consulti specialistici, per definire anche un’eventuale evoluzione chirurgica, volti a definire al meglio la prognosi".

Serie A: Altre Notizie

Suzuki, frattura alla mano: possibile operazione

parma

Brutte notizie per Cuesta che perde il portiere gialloblu: gli esami hanno confermato una...

Dove vedere Genoa-Fiorentina

guida tv

La partita tra Genoa e Fiorentina della 11^ giornata di Serie A si gioca domenica 9 novembre alle...

Dove vedere Bologna-Napoli

guida tv

La partita tra Bologna e Napoli della 11^ giornata di Serie A si gioca domenica 9 novembre alle...

Le partite di Serie A di oggi

guida tv

Oggi, domenica 9 novembre, si conclude l'11^ giornata di Serie A prima della pausa per le...

Dove vedere Atalanta-Sassuolo

guida tv

La partita tra Atalanta e Sassuolo della 11^ giornata di Serie A si gioca domenica 9 novembre...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE