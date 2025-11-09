Il Parma perde Zion Suzuki. Il portiere si è infortunato all'82' della partita tra i gialloblu e il Milan, terminata poi 2-2. Nel tentativo di fermare Saelemaekers Suzuki ha preso un colpo alla mano sinistra. Ha poi terminato la partita ma dopo il fischio finale si è recato in ospedale per gli accertamenti radiologici. L'esito dei controlli ha confermato una frattura scomposta del terzo dito della mano sinistra e dello scafoide. Nei prossimi giorni, come si legge nel comunicato del club, ci sarà un ulteriore consulto per valutare un intervento: "Il calciatore effettuerà nei prossimi giorni ulteriori nuovi consulti specialistici, per definire anche un’eventuale evoluzione chirurgica, volti a definire al meglio la prognosi".