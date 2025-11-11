Belotti torna in Sardegna per proseguire le cure

Offerte Black Friday
Cagliari, Andrea Belotti tornato in Sardegna per la riabilitazione al ginocchio

Andrea Belotti è tornato a Cagliari per proseguire il programma di recupero dopo il grave infortunio subito lo scorso 27 settembre durante la partita contro l'Inter. Il lavoro post operazione chirurgica verrà seguito d’ora in avanti dallo staff medico del club rossoblù. Ricordiamo che l'attaccante ha subito la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro

Un mese e mezzo dopo la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro subito durante Cagliari-Inter dello scorso 27 settembre Andrea Belotti è rientrato in Sardegna per proseguire il percorso di riabilitazione che lo riporterà in campo non prima della prossima primavera. Il Cagliari ha salutato con delle foto sui social il rientro con un "Forza Gallo, siamo al tuo fianco" a commento delle immagini che vedono il Gallo impegnato alla cyclette con pollice alzato o in esercizi a terra. Tanto i commenti di incoraggiamento dei tifosi rossoblù. Belotti si era operato ed aveva svolto le prime cure a Bologna

