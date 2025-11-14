Milan, Jashari torna in campo in amichevole: "Mi mancava giocare a calcio"milan
Le parole del centrocampista, tornato in campo nell'amichevole contro l'Entella quasi tre mesi dopo l'infortunio: "Mi mancava giocare a calcio - ha detto -. Questa partita era fondamentale per me, ho sempre sentito il calore della squadra e ora spero di tornare presto nelle competizioni ufficiali"
"Mi mancava giocare a calcio, è una bella sensazione". Ardon Jashari ha raccontato così il suo ritorno in campo col Milan, seppur in amichevole, a distanza di circa 3 mesi dall'infortunio al perone che lo ha reso praticamente inutilizzabile per Allegri finora. "È stato un percorso lungo per arrivare fin qui, soprattutto dopo il periodo intenso del calciomercato e il brutto infortunio, ma è bello tornare in campo dal primo minuto in un'amichevole - ha detto a Milan TV dopo il ko per 3-2 contro l'Entella -. È sempre un po' difficile tornare a giocare quando sei stato fuori a lungo, e su campi così è ancora più complicato, ma la cosa più importante oggi era ritrovare quelle sensazioni: fare cose buone con il pallone, correre tanto per la squadra. Per me questa partita era fondamentale per tornare a giocare. Mister Allegri e i compagni mi hanno aiutato, durante l'infortunio ho ricevuto tanti messaggi e anche quando mi allenavo da solo a Milanello ho sentito tanto calore da parte dalla squadra. Ora spero di tornare presto con loro in campo nelle competizioni ufficiali per dare il massimo. Voglio portare fiducia alla squadra anche a livello individuale, alla fine la cosa più importante è vincere: vediamo cosa riusciremo a raggiungere insieme".
I numeri di Jashari
Acquistato in estate dal Bruges per quasi 40 milioni, tra parte fissa e bonus, il centrocampista svizzero è riuscito a collezionare appena due presenze prima di farsi male: 24 minuti contro il Bari in Coppa Italia e altri 16 nella prima di Serie A contro la Cremonese. Allegri è ora pronto a riabbracciarlo.