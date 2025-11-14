"Mi mancava giocare a calcio, è una bella sensazione". Ardon Jashari ha raccontato così il suo ritorno in campo col Milan, seppur in amichevole, a distanza di circa 3 mesi dall'infortunio al perone che lo ha reso praticamente inutilizzabile per Allegri finora. "È stato un percorso lungo per arrivare fin qui, soprattutto dopo il periodo intenso del calciomercato e il brutto infortunio, ma è bello tornare in campo dal primo minuto in un'amichevole - ha detto a Milan TV dopo il ko per 3-2 contro l'Entella -. È sempre un po' difficile tornare a giocare quando sei stato fuori a lungo, e su campi così è ancora più complicato, ma la cosa più importante oggi era ritrovare quelle sensazioni: fare cose buone con il pallone, correre tanto per la squadra. Per me questa partita era fondamentale per tornare a giocare. Mister Allegri e i compagni mi hanno aiutato, durante l'infortunio ho ricevuto tanti messaggi e anche quando mi allenavo da solo a Milanello ho sentito tanto calore da parte dalla squadra. Ora spero di tornare presto con loro in campo nelle competizioni ufficiali per dare il massimo. Voglio portare fiducia alla squadra anche a livello individuale, alla fine la cosa più importante è vincere: vediamo cosa riusciremo a raggiungere insieme".