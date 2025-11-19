Scelto Sozza per il derby fra Inter e Milan

Ufficiali le designazioni per la 12^ giornata di serie A. Sarà Sozza ad arbitrare Inter-Milan come già è avvenuto nella stagione 23-24 e nella finale di Supercoppa dello scorso gennaio. Scelti poi Di Bello per Napoli-Atalanta e Doveri per Fiorentina-Juventus. Cremonese-Roma sarà diretta invece da Ayroldi. Ecco tutte le designazioni
CAGLIARI-GENOA sabato 22 novembre ore 15
LA PENNA
PALERMO – BIANCHINI
IV: MARIANI
VAR: ABISSO
AVAR: PICCININI
UDINESE–BOLOGNA Sabato 22 novembre ore 18
SACCHI
LO CICERO – ZEZZA
IV: CHIFFI
VAR: CAMPLONE
AVAR: SERRA
FIORENTINA–JUVENTUS Sabato 22 novembre ore 18
DOVERI
VECCHI – FONTEMURATO
IV: MARCHETTI
VAR: GUIDA
AVAR: FABBRI
NAPOLI-ATALANTA Sabato 22 novembre ore 20.45
DI BELLO
DEI GIUDICI – BAHRI
IV: RAPUANO
VAR: DI PAOLO
AVAR: GARIGLIO
H. VERONA–PARMA Domenica 23 novembre ore 12.30
PAIRETTO
MOKHTAR – MONACO
IV: GALIPO’
VAR: PATERNA
AVAR: GUIDA
CREMONESE–ROMA Domenica 23 novembre ore 15.00
AYROLDI
ROSSI L. – POLITI
IV: CREZZINI
VAR: PEZZUTO
AVAR: ABISSO
LAZIO–LECCE Domenica 23 novembre ore 18.00
ARENA
MASTRODONATO – LUCIANI
IV: MARINELLI
VAR: SERRA
AVAR: PICCININI
INTER–MILAN Domenica 23 novembre ore 20.45
SOZZA
PERETTI – COLAROSSI
IV: MARCENARO
VAR: AURELIANO
AVAR: DI PAOLO
TORINO–COMO Lunedì 24 novembre ore 18.30
BONACINA
MORO – GALIMBERTI
IV: MANGANIELLO
VAR: PRONTERA
AVAR: PATERNA
SASSUOLO–PISA Lunedì 24 novembre ore 20.45
DI MARCO
ZINGARELLI – DI GIACINTO
IV: FELICIANI
VAR: GARIGLIO
AVAR: AURELIANO