Scelto Sozza per il derby fra Inter e Milan

Arbitri Serie A, 12^ giornata: tutte le designazioni. Sozza per il derby di Milano

Serie A

Ufficiali le designazioni per la 12^ giornata di serie A. Sarà Sozza ad arbitrare Inter-Milan come già è avvenuto nella stagione 23-24 e nella finale di Supercoppa dello scorso gennaio. Scelti poi Di Bello per Napoli-Atalanta e Doveri per Fiorentina-Juventus. Cremonese-Roma sarà diretta invece da Ayroldi. Ecco tutte le designazioni

CAGLIARI-GENOA     sabato 22 novembre ore 15

LA PENNA

PALERMO – BIANCHINI

IV:      MARIANI

VAR:     ABISSO

AVAR:      PICCININI

 

UDINESE–BOLOGNA    Sabato 22 novembre ore 18

SACCHI 

LO CICERO – ZEZZA

IV:      CHIFFI

VAR:     CAMPLONE

AVAR:      SERRA

 

FIORENTINA–JUVENTUS    Sabato 22 novembre ore 18

DOVERI

VECCHI – FONTEMURATO

IV:       MARCHETTI

VAR:      GUIDA

AVAR:       FABBRI

 

NAPOLI-ATALANTA     Sabato 22 novembre ore 20.45

DI BELLO

DEI GIUDICI – BAHRI

IV:     RAPUANO

VAR:     DI PAOLO

AVAR:     GARIGLIO

 

H. VERONA–PARMA    Domenica 23 novembre ore 12.30

PAIRETTO

MOKHTAR – MONACO

IV:      GALIPO’

VAR:     PATERNA

AVAR:    GUIDA

 

CREMONESE–ROMA    Domenica 23 novembre ore 15.00

AYROLDI

ROSSI L. – POLITI

IV:     CREZZINI

VAR:     PEZZUTO

AVAR:      ABISSO

 

LAZIO–LECCE    Domenica 23 novembre ore 18.00

ARENA

MASTRODONATO – LUCIANI

IV:     MARINELLI

VAR:     SERRA

AVAR:     PICCININI

 

INTER–MILAN     Domenica 23 novembre ore 20.45

SOZZA

PERETTI – COLAROSSI

IV:     MARCENARO

VAR:     AURELIANO

AVAR:       DI PAOLO

 

TORINO–COMO     Lunedì 24 novembre ore 18.30

BONACINA

MORO – GALIMBERTI

IV:       MANGANIELLO

VAR:      PRONTERA

AVAR:      PATERNA

 

SASSUOLO–PISA    Lunedì 24 novembre ore 20.45

DI MARCO

ZINGARELLI – DI GIACINTO

IV:     FELICIANI

VAR:    GARIGLIO

AVAR:      AURELIANO

