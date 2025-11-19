Politano: "Parleremo con Conte ma restiamo uniti"

Matteo Politano è uno dei tanti reduci delle Nazionali rientrato alla base di Castel Voltuno per riprendere la preparazione in vista del campionato. Ai microfoni di Radio Crc ha parlato del momento della squadra e di cosa si aspetta per il futuro partendo proprio dalla Nazionale: "È sempre un’emozione indossare la maglia dell’Italia: è un onore. È stato un peccato contro la Norvegia, perché nel primo tempo abbiamo dominato il campo. Aspettiamo i sorteggi di domani, poi dobbiamo prepararci al meglio per qualificarci al Mondiale: non c’è alternativa, dobbiamo affrontare queste due partite al massimo per tutta l’Italia". Il focus si sposta però sul Napoli che prima della sosta ha subito un pesante ko a Bologna, il quinto fra campionato e Champions, che non può non fare rumore anche per le successive parole di Antonio Conte: "Tra oggi e domani la squadra tornerà al completo e penso che insieme al mister analizzeremo gli errori fatti a Bologna per andare avanti. Il campionato è ancora lungo ed ora ci aspetta un mese di fuoco: dobbiamo azzerare tutto e ragionare partita dopo partita. Bisogna vedere il miglior Napoli in ogni partita: sono tutte sfide di altissimo livello. L’Atalanta è forte ed ha cambiato allenatore, quindi verranno sicuramente agguerriti: sarà una sfida da preparare bene e da affrontare nel migliore dei modi"

Approfondimento AG4IN, il film del 4° scudetto del Napoli è su Sky