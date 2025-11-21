Offerte Black Friday
Probabili formazioni di Fiorentina-Juventus

Serie A

La Fiorentina cerca la prima vittoria in campionato nella sfida più sentita. Vanoli recupera l'ex Moise Kean e lo schiera in attacco, supportato da Gudmundsson. A sinistra Parisi dovrebbe essere il sostituto di Gosens. Nella Juve Vlahovic è reduce da un affaticamento accusato con la Serbia ma sta bene e potrebbe giocare, resta il ballottaggio con Openda

LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 12^ GIORNATA

Probabili formazioni
Fiorentina
David de Gea
David de Gea
Portiere
Fiorentina
Marin Pongracic
Marin Pongracic
Difensore di destra
Fiorentina
Pablo Marí
Pablo Marí
Difensore centrale
Fiorentina
Luca Ranieri
Luca Ranieri
Difensore di sinistra
Fiorentina
Domilson Dodô
Domilson Dodô
Esterno destro
Fiorentina
Rolando Mandragora
Rolando Mandragora
Mezzala destra
Fiorentina
Hans Nicolussi Caviglia
Hans Nicolussi Caviglia
Centrocampista centrale
Fiorentina
Simon Sohm
Simon Sohm
Mezzala sinistra
Fiorentina
Fabiano Parisi
Fabiano Parisi
Esterno sinistro
Fiorentina
Albert Gudmundsson
Albert Gudmundsson
Seconda punta
Fiorentina
Moise Kean
Moise Kean
Centravanti

La probabile formazione

FIORENTINA (3-5-1-1): de Gea, Pongracic, Marí, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Sohm, Parisi; Gudmundsson; Kean. All. Vanoli

  • Recuperato Kean, giocherà in attacco col supporto di Gudmundsson
  • Dubbio a sinistra tra Fortini e Parisi: al momento è in vantaggio il secondo. Se Gosens dovesse essere convocato dopo la lesione al retto femorale, partirebbe dalla panchina 
  • Un altro ballottaggio riguarda il centrocampo, con Sohm che è avanti su Ndour
Juventus
Michele Di Gregorio
Michele Di Gregorio
Portiere
Juventus
Pierre Kalulu
Pierre Kalulu
Difensore di destra
Juventus
Federico Gatti
Federico Gatti
Difensore centrale
Juventus
Teun Koopmeiners
Teun Koopmeiners
Difensore di sinistra
Juventus
Andrea Cambiaso
Andrea Cambiaso
Esterno destro
Juventus
Manuel Locatelli
Manuel Locatelli
Centrocampista centrale
Juventus
Khéphren Thuram
Khéphren Thuram
Centrocampista centrale
Juventus
Filip Kostic
Filip Kostic
Esterno sinistro
Juventus
Weston McKennie
Weston McKennie
Trequartista
Juventus
Kenan Yildiz
Kenan Yildiz
Trequartista
Juventus
Dusan Vlahovic
Dusan Vlahovic
Centravanti

La probabile formazione

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kostic; McKennie, Yildiz; Openda. All. Spalletti

  • Vlahovic sta bene e potrebbe partire titolare, il serbo in ballottaggio con Openda
  • In difesa torna Kelly ma è out Rugani. Possibile che Spalletti confermi ancora Koopmeiners nel trio arretrato con Kalulu e Gatti
  • Nel ruolo di esterno destro favorito Kostic con Cambiaso dall'altra parte

Serie A: Altre Notizie

Cagliari, fondo americano Praxis entra in società

Serie A

Il Cagliari ha annunciato la firma di un accordo che prevede "l'ingresso nel capitale sociale di...

Spalletti: "Nessuna presunzione né pressioni"

JUVENTUS

L'allenatore bianconero ha introdotto la sfida di sabato alle 18 al Franchi: "Sarà molto...

Juve: aumento di capitale lampo da 97,8 milioni

i dettagli

Il club bianconero ha finalizzato un aumento di capitale lampo da 97,8 milioni. Un'operazione a...

Leao: "Allegri come un padre, mentalità cambiata"

milan

L'attaccante rossonero è intervenuto su CBS America: "Siamo pronti per il derby. Per noi è...

Caso Osimhen: De Laurentiis rinviato a giudizio

napoli

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è stato rinviato a giudizio con l'accusa di...
