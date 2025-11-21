La Fiorentina cerca la prima vittoria in campionato nella sfida più sentita. Vanoli recupera l'ex Moise Kean e lo schiera in attacco, supportato da Gudmundsson. A sinistra Parisi dovrebbe essere il sostituto di Gosens. Nella Juve Vlahovic è reduce da un affaticamento accusato con la Serbia ma sta bene e potrebbe giocare, resta il ballottaggio con Openda
La probabile formazione
FIORENTINA (3-5-1-1): de Gea, Pongracic, Marí, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Sohm, Parisi; Gudmundsson; Kean. All. Vanoli
- Recuperato Kean, giocherà in attacco col supporto di Gudmundsson
- Dubbio a sinistra tra Fortini e Parisi: al momento è in vantaggio il secondo. Se Gosens dovesse essere convocato dopo la lesione al retto femorale, partirebbe dalla panchina
- Un altro ballottaggio riguarda il centrocampo, con Sohm che è avanti su Ndour
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kostic; McKennie, Yildiz; Openda. All. Spalletti
- Vlahovic sta bene e potrebbe partire titolare, il serbo in ballottaggio con Openda
- In difesa torna Kelly ma è out Rugani. Possibile che Spalletti confermi ancora Koopmeiners nel trio arretrato con Kalulu e Gatti
- Nel ruolo di esterno destro favorito Kostic con Cambiaso dall'altra parte