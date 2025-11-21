La Fiorentina cerca la prima vittoria in campionato nella sfida più sentita. Vanoli recupera l'ex Moise Kean e lo schiera in attacco, supportato da Gudmundsson. A sinistra Parisi dovrebbe essere il sostituto di Gosens. Nella Juve Vlahovic è reduce da un affaticamento accusato con la Serbia ma sta bene e potrebbe giocare, resta il ballottaggio con Openda

LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 12^ GIORNATA