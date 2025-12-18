La presentazione della 16^ giornata di Serie A

Serie A, la presentazione della 16^ giornata: orari, arbitri e squalificatiguida tv
Si scende in campo per il 16^ turno di Serie A della stagione in due fasi per via di alcune squadre impegnate nella Supercoppa: una prima fase da sabato 20 a domenica 21 dicembre e una seconda il 14 e 15 gennaio. Su Sky e NOW il Big Match, Juventus-Roma, sabato sera alle 20.45 - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251. Le partite della sedicesima giornata di campionato: dove vederle, gli arbitri e i giocatori squalificati
Il sedicesimo turno di Serie A della stagione si gioca in due fasi, una prima da sabato a domenica 21 dicembre e una seconda il 14 e 15 gennaio. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Juventus-Roma, Sassuolo-Torino e Fiorentina-Udinese. La giornata di campionato si apre sabato alle 18.00 con Lazio-Cremonese. La sera, alle 20.45, il Big Match Juventus-Roma su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. La domenica si inizia alle 12.30 con Cagliari-Pisa mentre alle 15.00 con Sassuolo-Torino su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. La giornata prosegue alle 18.00 con Fiorentina-Udinese su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. La sera alle 20.45 si conclude la prima parte della giornata di campionato con Genoa-Atalanta.
Serie A, la programmazione della 16^ giornata
Sabato 20 dicembre
- ore 18.00: Lazio-Cremonese su DAZN 1 – [Pairetto]
- ore 20.45: Juventus-Roma su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Sozza]
Domenica 21 dicembre
- ore 12.30: Cagliari-Pisa su DAZN 1 – [Fourneau]
- ore 15.00: Sassuolo-Torino su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Calzavara]
- ore 18.00: Fiorentina-Udinese su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Mariani]
- ore 20.45: Genoa-Atalanta su DAZN 1 – [Abisso]
Squalificati Serie A, i giocatori che saltano la 16^ giornata
Sono sei i giocatori squalificati per la 16^ giornata di campionato in seguito alle decisioni del Giudice Sportivo di Serie A.
- M'Bala Nzola (Pisa) – seconda giornata di tre
- Zaccagni (Lazio)
- Basic (Lazio) – due giornate
- Koopmeiners (Juventus)
- Payero (Cremonese)
- Thorstvedt (Sassuolo)