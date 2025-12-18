La presentazione della 16^ giornata di Serie A

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Serie A, la presentazione della 16^ giornata: orari, arbitri e squalificati

guida tv

Si scende in campo per il 16^ turno di Serie A della stagione in due fasi per via di alcune squadre impegnate nella Supercoppa: una prima fase da sabato 20 a domenica 21 dicembre e una seconda il 14 e 15 gennaio. Su Sky e NOW il Big Match, Juventus-Roma, sabato sera alle 20.45 - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251. Le partite della sedicesima giornata di campionato: dove vederle, gli arbitri e i giocatori squalificati

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Il sedicesimo turno di Serie A della stagione si gioca in due fasi, una prima da sabato a domenica 21 dicembre e una seconda il 14 e 15 gennaio. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Juventus-Roma, Sassuolo-Torino e Fiorentina-Udinese. La giornata di campionato si apre sabato alle 18.00 con Lazio-Cremonese. La sera, alle 20.45, il Big Match Juventus-Roma su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. La domenica si inizia alle 12.30 con Cagliari-Pisa mentre alle 15.00 con Sassuolo-Torino su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. La giornata prosegue alle 18.00 con Fiorentina-Udinese su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. La sera alle 20.45 si conclude la prima parte della giornata di campionato con Genoa-Atalanta

Serie A, la programmazione della 16^ giornata

Sabato 20 dicembre

  • ore 18.00: Lazio-Cremonese su DAZN 1 – [Pairetto]
  • ore 20.45: Juventus-Roma su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Sozza]

Domenica 21 dicembre

  • ore 12.30: Cagliari-Pisa su DAZN 1 – [Fourneau]
  • ore 15.00: Sassuolo-Torino su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Calzavara]
  • ore 18.00: Fiorentina-Udinese su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Mariani]
  • ore 20.45: Genoa-Atalanta su DAZN 1 – [Abisso] 

Squalificati Serie A, i giocatori che saltano la 16^ giornata

Sono sei i giocatori squalificati per la 16^ giornata di campionato in seguito alle decisioni del Giudice Sportivo di Serie A.

  • M'Bala Nzola (Pisa) – seconda giornata di tre
  • Zaccagni (Lazio)
  • Basic (Lazio) – due giornate
  • Koopmeiners (Juventus)
  • Payero (Cremonese)
  • Thorstvedt (Sassuolo) 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

La presentazione della 16^ giornata di Serie A

guida tv

Si scende in campo per il 16^ turno di Serie A della stagione in due fasi per via di alcune...

Dybala e Bove sensibilizzano sul Primo Soccorso

Bove

Nella giornata di mercoledì 17 dicembre, Paulo Dybala ha preso parte al corso di Primo Soccorso...

Chivu: "Calhanoglu c'è, da valutare se dal 1'"

supercoppa

L'allenatore dell'Inter alla vigilia della semifinale col Bologna: "Forse non meritavamo di...

Italiano: "Orgogliosi, saremo il quarto incomodo"

supercoppa

L'allenatore rossoblù alla viglia della semifinale con l'Inter: "Lucumì sta molto meglio col...

Juve-Roma su Sky, una partita da 10

Gianluigi Bagnulo
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE