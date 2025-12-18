La presentazione della 16^ giornata di Serie A

Si scende in campo per il 16^ turno di Serie A della stagione in due fasi per via di alcune squadre impegnate nella Supercoppa: una prima fase da sabato 20 a domenica 21 dicembre e una seconda il 14 e 15 gennaio. Su Sky e NOW il Big Match, Juventus-Roma, sabato sera alle 20.45 - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251. Le partite della sedicesima giornata di campionato: dove vederle, gli arbitri e i giocatori squalificati

Il sedicesimo turno di Serie A della stagione si gioca in due fasi, una prima da sabato a domenica 21 dicembre e una seconda il 14 e 15 gennaio. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Juventus-Roma, Sassuolo-Torino e Fiorentina-Udinese. La giornata di campionato si apre sabato alle 18.00 con Lazio-Cremonese. La sera, alle 20.45, il Big Match Juventus-Roma su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. La domenica si inizia alle 12.30 con Cagliari-Pisa mentre alle 15.00 con Sassuolo-Torino su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. La giornata prosegue alle 18.00 con Fiorentina-Udinese su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. La sera alle 20.45 si conclude la prima parte della giornata di campionato con Genoa-Atalanta.