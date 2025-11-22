Dove vedere Cagliari-Genoa

La partita Cagliari-Genoa, valida per la 12^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 22 novembre alle ore 15.00 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN 2, disponibile al canale 215 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Cagliari e Genoa

Cagliari e Genoa hanno pareggiato negli ultimi due incroci di Serie A, tante volte quante nei precedenti 30; le due squadre rossoblù non pareggiano tre incontri di fila nella competizione dal periodo tra il 1991 e il 1992 quando alla guida dei sardi c'erano Claudio Ranieri prima e Carlo Mazzone poi, mentre sulla panchina dei liguri Osvaldo Bagnoli. Tra le squadre affrontate almeno 15 volte in casa in Serie A dal Cagliari, il Genoa è una delle due, insieme alla Sampdoria, contro cui i sardi vantano la miglior percentuale di successi interni nella competizione: 56% di successi contro il Grifone, cioè 14 su 25 incontri, con cinque pareggi e sei sconfitte a completare il quadro. Il Cagliari non ha vinto nelle ultime sette partite di Serie A (3N, 4P); i sardi non registrano una serie più lunga senza successi all'interno di una singola stagione della competizione dall'inizio del campionato 2023/24 (nove con Claudio Ranieri allenatore); il Cagliari, inoltre, non ha trovato la rete nelle ultime due gare di campionato e non ne conta tre di fila senza segnare in Serie A da agosto-settembre 2024. Il Cagliari ha perso tutte le ultime tre partite casalinghe di Serie A e nella competizione solo Catanzaro, Monza (entrambe quattro) e Pistoiese (sette) hanno una striscia di sconfitte interne più lunga dei sardi; inoltre i rossoblù solo una volta sono arrivati a quattro partite perse di fila in casa nel massimo campionato, tra maggio e settembre 2019. Il Genoa ha guadagnato quattro punti nelle ultime due partite di Serie A (1V, 1N), uno in più di quanti ne aveva raccolti nelle precedenti nove (3N, 6P); i liguri non rimangono senza sconfitte per tre gare di fila nel massimo campionato dal marzo 2025, quando sotto la guida di Patrick Vieira ottennero un successo e due pareggi.