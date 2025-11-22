Non è soddisfatto Spalletti della prestazione offerta dalla Juve a Firenze: "Nel primo tempo siamo stati troppo scolastici, ogni tanto si deve rischiare qualche giocata, non siamo mai stati in grado di cercare Yildiz. Dobbiamo alzare il livello". Non manca però l'autocritica: "David e Openda troppo tardi? Sì, è vero". Sui cori contro Vlahovic: "Si rovina lo sport più bello del mondo"

" Dobbiamo alzare il livello" , è il messaggio di Spalletti dopo Fiorentina-Juve. I bianconeri sono cresciuti nel secondo tempo, ma non è bastato per vincere: " Siamo stati scolastici nel primo tempo, abbiamo commesso troppi errori. Quando si viene su campi insidiosi come questo, si deve alzare il livello complessivo. La partita era difficile, contro una squadra che aveva voglia di reagire e a cui l'allenatore sa dare le motivazioni giuste". Spalletti fornisce anche un esempio pratico dal punto di vista tecnico: " Abbiamo trovato poco Yildiz, ogni tanto serve l'imbucata , bisogna avere il coraggio di verticalizzare".

"Rigore? Inutile recriminare sugli episodi"

Un aspetto positivo c'è stato: "Rivedere le ambizioni? Io ho detto che l'obiettivo è lottare per lo scudetto, non lo scudetto. So di poter dare più di quello che si è visto finora, il silenzio dei giocatori nello spogliatoio mi fa capire che anche loro sanno che si deve migliorare. C'è coscienza e attenzione, ora però bisogna dimostrare in campo". L'allenatore non si sofferma sul rigore prima assegnato e poi tolto nel primo tempo: "Inutile stare a guardare la singola situazione quando si è a un livello troppo basso rispetto a quello richiesto". Per migliorare bisogna cambiare qualcosa in più? "Per arrivare in fondo ho bisogno di 18/20 titolari e già dalla partita di Champions cambierò qualcosa. Il mio obiettivo è dare fiducia ai giocatori, se non li metto in campo però diventa difficile. Oggi Openda e David tardi? Sì, vero". Un pensiero anche a Vlahovic, bersagliato all'inizio del match da cori discriminatori: "Lui sa reagire in maniera perfetta quando gli si va contro, mi dispiace più che altro a livello sociale, ancora imbruttiamo lo sport più bello del mondo con certi comportamenti, si deve migliorare anche in questo".