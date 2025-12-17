È giorno di vigilia alla 38esima edizione della Supercoppa Italiana che si svolgerà a Riad e, come lo scorso anno, si disputerà con la formula a quattro squadre, che prevede due semifinali ad eliminazione diretta (18 e 19 dicembre 2025) e la finale il 22 dicembre 2025: tutti i match si giocheranno alle 20 italiane (le 22 in Arabia). Si parte con Napoli-Milan, il giorno dopo Bologna-Inter.