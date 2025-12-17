Napoli-Milan, la conferenza di Conte LIVE alle 14
È la vigilia della 38esima edizione della Supercoppa Italiana che si svolgerà a Riad: in semifinale il Napoli affronterà il Milan. Antonio Conte, a partire dalle 14, presenterà in conferenza stampa la partita insieme a Di Lorenzo. Segui qui le parole in diretta
Seduta mattutina per il Napoli
Il Napoli è sceso in campo questa mattina per l'allenamento di preparazione alla semifinale. La notizia, però, arriva dall'infermeria: problema muscolare al polpaccio per Olivera, da capire nelle prossime ore l'entità.
Allegri: "Fofana a disposizione, Leao vedremo"
Le parole dell'allenatore del Milan in conferenza stampa.
Allegri: 'Fofana a disposizione, per Leao vedremo'Vai al contenuto
Come funziona
È giorno di vigilia alla 38esima edizione della Supercoppa Italiana che si svolgerà a Riad e, come lo scorso anno, si disputerà con la formula a quattro squadre, che prevede due semifinali ad eliminazione diretta (18 e 19 dicembre 2025) e la finale il 22 dicembre 2025: tutti i match si giocheranno alle 20 italiane (le 22 in Arabia). Si parte con Napoli-Milan, il giorno dopo Bologna-Inter.
Vigilia di Supercoppa: si parte con Napoli-MilanVai al contenuto
Benvenuti nel liveblog che seguirà in diretta la conferenza stampa di Antonio Conte in vista della partita di Supercoppa contro il Milan. Segui qui le parole in diretta a partire dalle 14