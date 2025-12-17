Offerte Sky
Napoli-Milan, la conferenza di Conte LIVE alle 14

live supercoppa

È la vigilia della 38esima edizione della Supercoppa Italiana che si svolgerà a Riad: in semifinale il Napoli affronterà il Milan. Antonio Conte, a partire dalle 14, presenterà in conferenza stampa la partita insieme a Di Lorenzo. Segui qui le parole in diretta

SUPERCOPPA, LA GUIDA

LIVE

Seduta mattutina per il Napoli

Il Napoli è sceso in campo questa mattina per l'allenamento di preparazione alla semifinale. La notizia, però, arriva dall'infermeria: problema muscolare al polpaccio per Olivera, da capire nelle prossime ore l'entità.

Le parole dell'allenatore del Milan in conferenza stampa.

È giorno di vigilia alla 38esima edizione della Supercoppa Italiana che si svolgerà a Riad e, come lo scorso anno, si disputerà con la formula a quattro squadre, che prevede due semifinali ad eliminazione diretta (18 e 19 dicembre 2025) e la finale il 22 dicembre 2025: tutti i match si giocheranno alle 20 italiane (le 22 in Arabia)Si parte con Napoli-Milan, il giorno dopo Bologna-Inter.

Benvenuti nel liveblog che seguirà in diretta la conferenza stampa di Antonio Conte in vista della partita di Supercoppa contro il Milan. Segui qui le parole in diretta a partire dalle 14

