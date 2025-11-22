Ancora privo di Castellanos, Sarri ripropone il tridente con Dia affiancato da Isaksen e Zaccagni. Conferme in mezzo e in difesa, dove Nuno Tavares torna a disposizione ma dovrebbe partire dalla panchina. Tre dubbi per Di Francesco che rilancia dall'inizio Camarda (preferito a Stulic) e Sottil, in vantaggio su Banda. Lazio-Lecce è in diretta domenica alle 18 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

