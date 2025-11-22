Ancora privo di Castellanos, Sarri ripropone il tridente con Dia affiancato da Isaksen e Zaccagni. Conferme in mezzo e in difesa, dove Nuno Tavares torna a disposizione ma dovrebbe partire dalla panchina. Tre dubbi per Di Francesco che rilancia dall'inizio Camarda (preferito a Stulic) e Sottil, in vantaggio su Banda. Lazio-Lecce è in diretta domenica alle 18 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW
La probabile formazione
LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri
- Conferme tra i biancocelesti rispetto all'ultimo undici schierato contro l'Inter: ancora out Castellanos, titolare Dia affiancato da Isaksen e Zaccagni.
- Non si cambia nemmeno a centrocampo con Guendouzi e Basic accanto a Cataldi.
- Chi recupera in difesa è Nuno Tavares, che però dovrebbe partire dalla panchina: possibile fiducia sulle fasce a Lazzari e Marusic
La probabile formazione
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Tete Morente, Camarda, Sottil. All. Di Francesco
- Camarda va verso la titolarità, è in leggero vantaggio su Stulic.
- Anche Sottil sembra destinato a giocare dal 1': è in pole su Banda
- Terzo dubbio per Di Francesco tra Berisha e Alex Sala, con il primo favorito