Probabili formazioni di Lazio-Lecce

Serie A

Ancora privo di Castellanos, Sarri ripropone il tridente con Dia affiancato da Isaksen e Zaccagni. Conferme in mezzo e in difesa, dove Nuno Tavares torna a disposizione ma dovrebbe partire dalla panchina. Tre dubbi per Di Francesco che rilancia dall'inizio Camarda (preferito a Stulic) e Sottil, in vantaggio su Banda. Lazio-Lecce è in diretta domenica alle 18 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Probabili formazioni
Lazio
Ivan Provedel
Ivan Provedel
portiere
Lazio
Manuel Lazzari
Manuel Lazzari
terzino destro
Lazio
Mario Gila
Mario Gila
difensore centrale
Lazio
Alessio Romagnoli
Alessio Romagnoli
difensore centrale
Lazio
Adam Marusic
Adam Marusic
terzino sinistro
Lazio
Mattéo Guendouzi
Mattéo Guendouzi
mezzala destra
Lazio
Danilo Cataldi
Danilo Cataldi
centrocampista centrale
Lazio
Toma Basic
Toma Basic
mezzala sinistra
Lazio
Gustav Isaksen
Gustav Isaksen
ala destra
Lazio
Boulaye Dia
Boulaye Dia
attaccante
Lazio
Mattia Zaccagni
Mattia Zaccagni
ala sinistra

La probabile formazione

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri

  • Conferme tra i biancocelesti rispetto all'ultimo undici schierato contro l'Inter: ancora out Castellanos, titolare Dia affiancato da Isaksen e Zaccagni.
  • Non si cambia nemmeno a centrocampo con Guendouzi e Basic accanto a Cataldi.
  • Chi recupera in difesa è Nuno Tavares, che però dovrebbe partire dalla panchina: possibile fiducia sulle fasce a Lazzari e Marusic
Lecce
Wladimiro Falcone
Wladimiro Falcone
portiere
Lecce
Danilo Veiga
Danilo Veiga
terzino destro
Lecce
Kialonda Gaspar
Kialonda Gaspar
difensore centrale
Lecce
Tiago Gabriel
Tiago Gabriel
difensore centrale
Lecce
Antonino Gallo
Antonino Gallo
terzino sinistro
Lecce
Lassana Coulibaly
Lassana Coulibaly
Mezzala destra
Lecce
Ylber Ramadani
Ylber Ramadani
centrocampista centrale
Lecce
Medon Berisha
Medon Berisha
Mezzala sinistra
Lecce
Tete Morente
Tete Morente
Ala destra
Lecce
Francesco Camarda
Francesco Camarda
Attaccante
Lecce
Riccardo Sottil
Riccardo Sottil
aLA SINISTRA

La probabile formazione

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Tete Morente, Camarda, Sottil. All. Di Francesco

  • Camarda va verso la titolarità, è in leggero vantaggio su Stulic.
  • Anche Sottil sembra destinato a giocare dal 1': è in pole su Banda
  • Terzo dubbio per Di Francesco tra Berisha e Alex Sala, con il primo favorito

