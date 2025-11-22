L'allenatore del Napoli si gode il successo sull'Atalanta che sa quasi di rinascita dopo un periodo complicato vissuto prima della sosta per le nazionali: "Siamo soddisfatti di questa vittoria, c'è stata energia, poi noi dobbiamo pensare a lavorare, è giusto che parlino gli altri, io non ho maschere e un rapporto diretto con i calciatori, a molti non piace ma se qualcosa non va non mi giro dall'altra parte"

È un Antonio Conte piuttosto sereno anche perché rassicurato dalla buona prova del Napoli che ha battuto l'Atalanta 3-1 giocando un gran calcio, soprattutto nel primo tempo, anche dovendo fare di necessità virtù e cambiando sistema di gioco, a causa degli infortunati: "L'ultima tegola di Anguissa mi ha portato a fare delle riflessioni a livello oggettivo perché a centrocampo siamo rimasti davvero in pochi - dice -. Siamo soddisfatti per la vittoria, per come è stata ottenuta, per il primo tempo e i ritmi alti ma anche nel secondo tempo ci abbiamo provato, poi è inevitabile che l'Atalanta si riversasse nella nostra metà campo, potevamo gestire meglio la palla ma abbiamo vinto contro una squadra molto forte, sicuramente c'è stata energia, elettricità in generale anche al Maradona".