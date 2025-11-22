L'allenatore del Napoli si gode il successo sull'Atalanta che sa quasi di rinascita dopo un periodo complicato vissuto prima della sosta per le nazionali: "Siamo soddisfatti di questa vittoria, c'è stata energia, poi noi dobbiamo pensare a lavorare, è giusto che parlino gli altri, io non ho maschere e un rapporto diretto con i calciatori, a molti non piace ma se qualcosa non va non mi giro dall'altra parte"
È un Antonio Conte piuttosto sereno anche perché rassicurato dalla buona prova del Napoli che ha battuto l'Atalanta 3-1 giocando un gran calcio, soprattutto nel primo tempo, anche dovendo fare di necessità virtù e cambiando sistema di gioco, a causa degli infortunati: "L'ultima tegola di Anguissa mi ha portato a fare delle riflessioni a livello oggettivo perché a centrocampo siamo rimasti davvero in pochi - dice -. Siamo soddisfatti per la vittoria, per come è stata ottenuta, per il primo tempo e i ritmi alti ma anche nel secondo tempo ci abbiamo provato, poi è inevitabile che l'Atalanta si riversasse nella nostra metà campo, potevamo gestire meglio la palla ma abbiamo vinto contro una squadra molto forte, sicuramente c'è stata energia, elettricità in generale anche al Maradona".
"Io non ho maschere, questo può non piacere a tutti"
Tutto quanto successo prima della sosta, malumori, parole dette e non dette, sembra tutto alle spalle: "Io ho un rapporto molto intenso con i calciatori, un rapporto in cui si cerca di dire la verità, i ragazzi sanno che non ho maschere, questo può non piacere a tanti, ma a me hanno insegnato che l'onestà è importante e che bisogna intervenire se ci sono cose che non vanno bene e non girarsi dall'altra parte. I media è giusto che parlino, noi dobbiamo continuare a lavorare. Adesso c'è il Qarabag, dobbiamo recuperare energie e prepararci bene per questa sfida".