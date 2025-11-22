Dove vedere Udinese-Bologna

La partita Udinese-Bologna, valida per la 12^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 22 novembre alle ore 15.00 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Udinese e Bologna

Dal 2020 in avanti la sfida tra Udinese e Bologna è una delle due che hanno visto più pareggi in Serie A, ben otto su 11 confronti (come i segni X tra Juventus e Atalanta, ma in 12 sfide), con un successo bianconero e due rossoblù a completare il bilancio. L'Udinese ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due sfide casalinghe di Serie A contro il Bologna (1V, 1N) e in generale contro i rossoblù non è mai arrivato a tre clean sheet interni di fila nella competizione. L'Udinese non è riuscita a segnare in quattro delle ultime cinque sfide di Serie A contro squadre nelle prime cinque posizioni di classifica a inizio giornata (1V, 1N, 3P), mentre aveva mancato il gol in sole quattro delle precedenti 21 gare di questo tipo nella competizione. Dopo una serie di tre pareggi e cinque sconfitte interne, l'Udinese ha ottenuto due successi nelle ultime due gare casalinghe di Serie A; prima della serie negativa, i bianconeri avevano vinto tre gare di fila in casa nella competizione, tra febbraio e marzo 2025. Per la prima volta nella sua storia in Serie A il Bologna ha collezionato 21 punti nelle prime 11 gare stagionali; nell'era dei tre punti a vittoria, dal 1994/95 in avanti, il record di punti dei rossoblù dopo 12 gare è attualmente 22, raggiunto nel 2002/03. Il Bologna ha ottenuto due successi nelle ultime tre trasferte di Serie A (1N), tanti quanti nelle precedenti 13 (5N, 6P); inoltre, dopo aver mancato il gol in quattro trasferte su sei tra aprile e settembre, gli emiliani hanno realizzato almeno due reti in tutte le ultime quattro (2V, 2N).