Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Probabili formazioni di Verona-Parma

Serie A

Appuntamento domenica alle 12.30 al Bentegodi, dove Zanetti si affida alla coppia Giovane-Orban e sostituisce l'indisponibile Serdar con Al Musrati. Possibile fiducia a Bella-Kotchap in difesa nonostante il recupero di Nunez. Cuesta riparte da Cutrone e Pellegrino ma attenzione ai recuperi di Oristanio, Almqvist e Ondrejka. In mezzo torna Ordonez, out l'infortunato Suzuki: fiducia a Corvi tra i pali dopo l'arrivo di Guaita dal mercato degli svincolati

GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Probabili formazioni
Verona
Lorenzo Montipò
Lorenzo Montipò
portiere
Verona
Armel Bella-Kotchap
Armel Bella-Kotchap
difensore di destra
pubblicità
Verona
Victor Nelsson
Victor Nelsson
difensore centrale
Verona
Nicolás Valentini
Nicolás Valentini
difensore di sinistra
pubblicità
Verona
Rafik Belghali
Rafik Belghali
esterno destro
Verona
Jean-Daniel Akpa-Akpro
Jean-Daniel Akpa-Akpro
mezzala destra
Verona
Roberto Gagliardini
Roberto Gagliardini
centrocampista centrale
Verona
Al Musrati
Al Musrati
mezzala sinistra
pubblicità
Verona
Domagoj Bradaric
Domagoj Bradaric
esterno sinistro
Verona
Giovane
Giovane
attaccante
pubblicità
Verona
Gift Orban
Gift Orban
attaccante

La probabile formazione

VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Al Musrati, Bradaric; Giovane, Orban. All. Zanetti

  • I gialloblù ripartono in attacco dalla coppia di titolarissimi Giovane e Orban.
  • Ancora indisponibile capitan Serdar, che potrebbe essere sostituito da Al Musrati. Confermati Gagliardini e Akpa Akpro.
  • In difesa è tornato a disposizione Nunez, ma dovrebbe giocare ancora Bella-Kotchap con Nelsson e Valentini
Parma
Edoardo Corvi
Edoardo Corvi
portiere
Parma
Enrico Del Prato
Enrico Del Prato
difensore di destra
pubblicità
Parma
Lautaro Valenti
Lautaro Valenti
difensore centrale
Parma
Abdoulaye N'Diaye
Abdoulaye N'Diaye
difensore di sinistra
pubblicità
Parma
Sascha Britschgi
Sascha Britschgi
esterno destro
Parma
Adrián Bernabé
Adrián Bernabé
mezzala destra
Parma
Mandela Keita
Mandela Keita
centrocampista centrale
Parma
Christian Ordóñez
Christian Ordóñez
mezzala sinistra
pubblicità
Parma
Emanuele Valeri
Emanuele Valeri
esterno sinistro
Parma
Patrick Cutrone
Patrick Cutrone
attaccante
pubblicità
Parma
Mateo Pellegrino
Mateo Pellegrino
attaccante

La probabile formazione

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Valenti, Ndiaye; Britschgi, Bernabé, Keita, Ordonez, Valeri; Cutrone, Pellegrino. All. Cuesta

  • Possibile conferma della coppia Cutrone-Pellegrino, ma attenzione ai recuperi in attacco: le alternative sono Oristanio, Almqvist e anche Ondrejka.
  • In mezzo dovrebbe rivedersi Ordonez al posto di Sorensen.
  • Assente l'infortunato Suzuki, pronto Corvi tra i pali nonostante sia stato ufficializzato Guaita dal mercato degli svincolati

Serie A: Altre Notizie

Le partite di Serie A di oggi

guida tv

Oggi, domenica 23 novembre, si scende in campo per la 12^ giornata di Serie A. Alle 18.00...

Dove vedere Hellas Verona-Parma

guida tv

La partita tra Hellas Verona e Parma della 12^ giornata di Serie A si gioca domenica 23 novembre...

De Laurentiis: "Conte si è ripreso la squadra"

napoli

Dopo la vittoria contro l'Atalanta, il presidente del Napoli pubblica un tweet complimentandosi...

Conte: "Se qualcosa non va non mi giro altrove"

Serie A

L'allenatore del Napoli si gode il successo sull'Atalanta che sa quasi di rinascita dopo un...

Spalletti: "Dobbiamo alzare il livello"

JUVE

Non è soddisfatto Spalletti della prestazione offerta dalla Juve a Firenze: "Nel primo tempo...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE