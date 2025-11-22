Appuntamento domenica alle 12.30 al Bentegodi, dove Zanetti si affida alla coppia Giovane-Orban e sostituisce l'indisponibile Serdar con Al Musrati. Possibile fiducia a Bella-Kotchap in difesa nonostante il recupero di Nunez. Cuesta riparte da Cutrone e Pellegrino ma attenzione ai recuperi di Oristanio, Almqvist e Ondrejka. In mezzo torna Ordonez, out l'infortunato Suzuki: fiducia a Corvi tra i pali dopo l'arrivo di Guaita dal mercato degli svincolati
La probabile formazione
VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Al Musrati, Bradaric; Giovane, Orban. All. Zanetti
- I gialloblù ripartono in attacco dalla coppia di titolarissimi Giovane e Orban.
- Ancora indisponibile capitan Serdar, che potrebbe essere sostituito da Al Musrati. Confermati Gagliardini e Akpa Akpro.
- In difesa è tornato a disposizione Nunez, ma dovrebbe giocare ancora Bella-Kotchap con Nelsson e Valentini
La probabile formazione
PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Valenti, Ndiaye; Britschgi, Bernabé, Keita, Ordonez, Valeri; Cutrone, Pellegrino. All. Cuesta
- Possibile conferma della coppia Cutrone-Pellegrino, ma attenzione ai recuperi in attacco: le alternative sono Oristanio, Almqvist e anche Ondrejka.
- In mezzo dovrebbe rivedersi Ordonez al posto di Sorensen.
- Assente l'infortunato Suzuki, pronto Corvi tra i pali nonostante sia stato ufficializzato Guaita dal mercato degli svincolati