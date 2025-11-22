Appuntamento domenica alle 12.30 al Bentegodi, dove Zanetti si affida alla coppia Giovane-Orban e sostituisce l'indisponibile Serdar con Al Musrati. Possibile fiducia a Bella-Kotchap in difesa nonostante il recupero di Nunez. Cuesta riparte da Cutrone e Pellegrino ma attenzione ai recuperi di Oristanio, Almqvist e Ondrejka. In mezzo torna Ordonez, out l'infortunato Suzuki: fiducia a Corvi tra i pali dopo l'arrivo di Guaita dal mercato degli svincolati

