Dove vedere Cremonese-Roma

I numeri di Cremonese e Roma

La Roma è la squadra che ha segnato più reti contro la Cremonese in Serie A: 40 gol in 16 sfide, incluso l'unico match in cui la Roma ha realizzato nove gol nella sua storia in Serie A (9-0 il 13 ottobre 1929). Dopo aver perso i quattro precedenti confronti in Serie A contro la Roma, la Cremonese ha vinto la sfida più recente contro i giallorossi (2-1 allo Zini il 28 febbraio 2023 con gol di Frank Tsadjout e Daniel Ciofani per i grigiorossi); i lombardi non hanno mai ottenuto due successi di fila contro i capitolini nel massimo campionato. La Roma ha vinto 12 delle ultime 13 sfide contro squadre neopromosse in Serie A (1P), realizzando 27 gol (2.1 di media) e registrando ben nove clean sheet - l'unica sconfitta nel periodo contro queste formazioni è arrivata 15 dicembre 2024 contro il Como (2-0). La Cremonese è rimasta imbattuta in otto delle ultime 10 partite casalinghe in Serie A (4V, 4N). Dopo la sconfitta nel match più recente allo Zini contro la Juventus, i grigiorossi potrebbero perdere due gare interne di fila in Serie A per la prima volta dal marzo-aprile 2023. Solo il Bayern Monaco (2.43) vanta una media punti più alta della Roma (2.33, al pari del Barcellona) in trasferta nell'anno solare 2025 nei Big-5 campionati europei - per i giallorossi 11 vittorie, due pareggi e due sconfitte in 15 match fuori casa in quest'anno solare in Serie A. La Roma è la formazione con più clean sheet in gare fuori casa (nove) nell'anno solare 2025 nei maggiori cinque campionati europei; solo due volte il club capitolino ha mantenuto 10 volte la porta inviolata in trasferta in un singolo anno solare nella sua storia in Serie A (10 sia nel 2018 che nel 2017). Tra le squadre attualmente nei maggiori cinque campionati europei, la Roma è quella che aspetta da più partite il pareggio tra tutte le competizioni: 21 match (15V, 6P), l'ultimo segno "X" dei giallorossi risale allo scorso 13 aprile contro la Lazio (1-1 in quel caso in Serie A). Roma e Cremonese hanno segnato esattamente lo stesso numero di gol in questa stagione di Serie A (entrambe 12).