Chivu: "Migliorare la percezione del pericolo"

L'allenatore dell'Inter analizza lucidamente la sconfitta nel derby sottolineando sia le cose da migliorare che quelle positive: "Mi prendo la prestazione dei miei ragazzi che hanno perso una sola seconda palla e ci è stata fatale". Ed ancora: "Una gara così dal punto di vista della frustrazione può lasciare il segno ma noi abbiamo solo il dovere di rialzarci". Sulla sostituzione di Lautaro: "Stava bene, è stata una scelta mia"

E' rammaricato per il risultato ma tutto sommato sereno Cristian Chivu che commenta la sconfitta nel derby contro il Milan: "Non è solo ciò che abbiamo creato, è stata la prestazione e l'attenzione che ci abbiamo messo - dice a Dazn - L'unica volta che abbiamo perso una seconda palla ci hanno fatto gol, mi prendo la buona prestazione dei ragazzi nonostante la delusione di subire gol, ci abbiamo provato in tutti i modi, voglio vedere questo spirito, poi quando si perde e si fanno 4 sconfitte sono troppe, ma la classifica è corta, siamo lì e dobbiamo restare aggrappati, una gara così dal punto di vista della frustrazione può lasciare il segno".

"Bisogna percepire un po' di più il pericolo" Un'Inter che ha subito ancora go in contropiede: "So quello che creiamo e quello che concediamo, i rischi che prendiamo, individualmente non giudico perché i miei sono i migliori dal mio punto di vista, non potrei mai puntare il dito contro qualcuno perché se fai questo c'è odore di fallimento, si poteva fare tutti meglio, siamo tutti dentro, noi abbiamo solo il dovere di rialzarci". Sulle motivazioni che portano la squadra ha subire, sovente, gol in questo modo: "Per le caratteristiche che abbiamo siamo costretti ad attaccare con tanti uomini e questo ci fa essere più esposti, ma oggi abbiamo subito un solo contropiede ed è stato fatale - prosegue - Anzi per i rischi che ci prendiamo abbiamo subito generalmente poco, forse bisogna percepire di più il pericolo, spendere qualche fallo e qualche cartellino giallo in più". Sulla sostituzione di Lautaro: "Stava bene fisicamente, è stata una scelta tecnica, chi è in panchina ha il merito di provare a dare un contributo, è stata una scelta mia".