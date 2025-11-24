Gravina: "Non sospenderemo Serie A per Nazionale"

Le parole del presidente della Figc, Gabriele Gravina, in conferenza stampa post Consiglio Federale: "Spostare il campionato per la Nazionale non è un'idea percorribile, ipotesi stage a febbraio". E sul futuro: "Dimettermi senza mondiale? Non c'è norma che lo dice"

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina è intervenuto sulla possibilità di spostare una giornata di campionato in vista dei playoff valevoli per il Mondiale del 2026, in conferenza stampa post Consiglio Federale. "Nazionale? Non cerchiamo alternative o scorciatoie, il rinvio della giornata di campionato la ritengo personalmente non percorribile. La possibilità di uno stage? Ci stiamo attrezzando per consentire al mister di seguire i selezionabili. Li può seguire in queste settimane o mesi la speranza è che ci sia uno stage a metà febbraio compatibilmente con i calendari internazionali. Per lo stage mi sembra di cogliere una predisposizione molto positiva da parte della Serie A".

"Dimissioni senza Mondiali? Nessuna norma lo dice" "Dimissioni senza Mondiali? Non c’è nessuna norma che lo dice, è un destino che viene più cercato all’esterno della Federazione", ha aggiunto Gravina a chi gli ha chiesto se il destino della federazione possa essere legato a quello dell'Italia qualora non si qualificasse per il mondiale 2026. "Si era parlato di questo già dopo la Svizzera, ma al nostro interno c’è principio di democrazia e la risposta è stata il 98,7% - ha aggiunto Gravina-. Poi ci sono delle riflessioni da fare legate a alle responsabilità personali, ma farlo prioristicamente è prematuro. Ma io sono ottimista di natura e quindi non mi faccio il problema. Secondo me andremo al Mondiale".