Divieto d’accesso a 4 tifosi dopo gesto aeroplano

Nel corso del derby dell’8 novembre quattro persone hanno mimato ripetutamente il gesto dell’aeroplano "con evidente riferimento alla tragedia di Superga". Sono state identificate grazie alla collaborazione tra Juventus e forze dell’ordine e, nei loro confronti, il club bianconero ha deciso di applicare il "Gradimento" ai sensi del "Codice di Condotta" che prevede il divieto di accesso alle partite

Un brutto gesto, ripetuto, verso il settore ospiti è costato caro a quattro persone, presenti all’Allianz Stadium lo scorso 8 novembre. In occasione della partita Juventus-Torino "quattro persone situate nei settori Est e Nord – scrive il club bianconero - hanno mimato ripetutamente, verso il settore ospiti, il gesto dell’aeroplano con evidente riferimento alla tragedia di Superga. Oltre a quanto emerso attraverso i social media, il club ha infatti individuato altri tre soggetti che si sono resi protagonisti di questo gesto oltraggioso". La Juventus si è attivata collaborando con le forze dell’ordine per individuare e identificare i responsabili: "Il club - si legge inoltre in una nota stampa - condanna con fermezza ogni manifestazione e comportamento di oltraggio e discriminazione, riaffermando ancora una volta che non c’è spazio per tali gesti dentro e fuori dal campo, all’interno di tutti gli ecosistemi bianconeri". Da qui all’identificazione da parte delle forze dell’ordine e alla decisione: nei confronti di queste quattro persone è stato applicato il ‘gradimento’ ai sensi del Codice di Condotta che prevede il divieto di accesso alle manifestazioni calcistiche. "Ancora una volta – conclude la Juventus -, si sono rivelati fondamentali il sistema di videosorveglianza all’avanguardia dell’Allianz Stadium - che comprende le telecamere di sicurezza multifocali Panomera, deterrente efficace contro comportamenti contrari ai valori del club - e la tempestiva collaborazione con le forze dell’ordine, grazie alla quale è stato possibile individuare e identificare i responsabili”.