La partita Napoli-Lecce valida per la 29^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 14 marzo alle ore 18.00 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky . Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Napoli e Lecce

Il Napoli ha vinto cinque delle ultime sei sfide contro il Lecce in Serie A (1N), tra cui tutte le tre più recenti. Il Napoli ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime cinque sfide contro il Lecce in campionato: è già la striscia aperta più lunga di clean sheet consecutivi per i partenopei contro formazioni attualmente in Serie A. Grande equilibrio nelle ultime quattro partite al Maradona tra Napoli e Lecce in Serie A, con una vittoria per parte e due pareggi - dopo che nelle quattro precedenti i partenopei avevano ottenuto tre successi e un pareggio. Dopo i successi contro Hellas Verona e Torino, il Napoli potrebbe vincere tre match di fila in campionato per la prima volta dal periodo tra fine novembre e inizio dicembre 2025 (contro Atalanta, Roma e Juventus in quel caso). Il Lecce ha vinto tre delle ultime cinque partite di campionato (2P), realizzando sette gol nel periodo (1.4 di media) - tanti successi quanti ne aveva ottenuti nelle precedenti 17 gare di Serie A (3V, 4N, 10P), in cui aveva segnato solo otto reti. Il Napoli (9V, 4N) potrebbe rimanere imbattuto nelle prime 14 gare casalinghe stagionali di Serie A solo per la seconda volta nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo il 2015/16 con Maurizio Sarri allenatore. Più in generale, i partenopei vantano la striscia aperta più lunga di gare interne senza sconfitta (24) nei maggiori cinque campionati europei.