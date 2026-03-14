Alla vigilia della sfida in casa della Lazio, Massimiliano Allegri è chiaro sulla corsa-scudetto: "C'è solo un modo perché si possa raggiungere l'Inter, che loro le perdano e che noi le vinciamo. Poi i fatti diranno se siamo stati bravi". "Il prossimo obiettivo", dice l'allenatore rossonero, "è arrivare a 70 punti". Sulla Lazio: "Partita difficile, loro concedono poco". Gimenez non sarà convocato, ballottaggio Jashari-Ricci per sostituire lo squalificato Rabiot
La conferenza di Massimiliano Allegri è terminata
Su cosa bisognerà stare attenti domani?
"Loro ti concedono pochi spazi, danno molta pressione sulla palla. Allo stesso tempo hanno giocatori che hanno molta tecnica".
Pensa che il Milan sia cresciuto tanto in questi 8 mesi?
"Bisogna avere la convinzione di fare altri risultati. Domani c'è un'altra partita e verremo valutati per questo".
Quando sente i suoi ragazzi parlare di scudetto gradisce l'ambizione o gli tira le orecchie?
"L'ambizione non è lo scudetto, ma di fare il massimo, impegnandoci tutti i giorni. Poi se saremo migliori noi o altri lo vedremo, perché il campionato è un percorso talmente lungo che vince la migliore dell'annata".
Pensa che anche domenica la prima squadra che segna vince? Prima diceva che dopo il derby ne mancavano 4 alla vittoria, perché è tornato a dire che ne mancano 5?
"75 è quasi matematico con gli scontri diretti che ci sono. Le due partite con la Lazio: quella in casa abbiamo rischiato in varie situazioni. In Coppa Italia a Roma abbiamo invece rischiato solo nell'occasione del gol".
Che step vorrebbe che facesse adesso Fofana?
"Il gol. Speriamo che lo faccia, ma penso che arriverà il gol anche per lui".
Bisogna avere calma?
"La forza che dobbiamo avere noi è comunque di lavorare in totale serenità senza esaltarsi o deprimersi in base ai momenti. Il Milan sta facendo un percorso buono. Non abbiamo ancora raggiunto nessuno obiettivo e ripeto: una cosa buona che abbiamo fatto è di arrivare a marzo per giocarci i nostri obiettivi. Adesso ci sono le partite che contano".
Come sta Pulisic?
"Fisicamente molto meglio. Nel derby ha fatto una buona partita. È in continua crescita. Sia lui, che Leao, Fullkrug, anche Nkunku sta molto bene".
Perché la Champions è diventata fuori categoria per le italiane?
"Il calcio è bello perché è opinabile e perché ogni anno cambiano le situazioni. In questo momento qui vediamo le fasi finali, ma anche le inglesi sono in difficoltà. Questo format da una parte è divertente, ci sono tante partite e rischi di trovarti, in classifica, da una parte e dall'altra. Magari l'anno prossimo sarà diverso. L'importante è giocarla, poi vediamo uno cosa è capace di fare. Non c'è una regola".
L'idea tattica non arrembante della Lazio cambia un po' la tua strategia di gara?
"Sarà una partita difficile, loro concedono poco. Per caratteristiche hanno fatto sempre questo tipo di campionato. Per loro sarà una partita importante, perché comunque cercheranno di battere il Milan, e per noi è importante perché ci consentirà di fare un passettino in avanti".
La rimonta scudetto è fattibile?
"Ripeto: c'è solo un modo perché noi possiamo raggiungere l'Inter. Che loro le perdano e che noi le vinciamo. Tutte queste chiacchiere... i fatti diranno se saremo stati bravi a vincere tante partite e loro avranno perso punti".
Per quanto rigurarda l'attacco, il possibile rientro di Gimenez?
"Gimenez non sarà convocato ma è in una buona condizione, soprattutto a livello psicologico. Per la parte finale della stagione abbiamo bisogno di giocatori che facciano gol".
Domani a Roma senza Rabiot: come si risolve la sua assenza?
"I numeri sono fatti per essere abbattuti. Domani giocherà non so chi tra Jashari e Ricci, ma l'importante è che la squadra faccia una prestazione di ordine, di grande fase difensiva, perché loro sono una squadra che segna molto verso la fine della partita. Poi domani fortunatamente avremo lo stadio pieno, perché ci saranno 10mila tifosi del Milan che per noi è molto importante. Bisogna finire bene la settimana e domani ci giocheremo questa partita. Ripeto, se noi facciamo il nostro quelle dietro non ci possono prendere".
Avete subito 20 gol, miglior difesa d'Europa. E' un presupposto per provare a vincere lo scudetto?
"Non è una questione di provarci, noi dobbiamo fare il nostro, perché con 60 punti non si va da nessuna parte. Dobbiamo fare il massimo sapendo che davanti c'è una squadra che ha 7 punti di vantaggio, e comunque abbiamo anche delle squadre dietro che ci stanno rincorrendo. Dobbiamo fare corsa su noi stessi. Per entrare nei primi 4 posti bisogna vincere altre 5 partite".
Come sta Gimenez, lo rivederemo tra i convocati? E sulla squadra la vittoria del derby ha avuto ripercussioni positive?
"Dopo la partita eravamo tutti contenti, per i tre punti che ci hanno permesso di allungare sulle inseguitrici. I ragazzi si sono ripresentati agli allenamenti in modo molto sereno perché hanno festeggiato domenica sera dopo la partita. Ora abbiamo la Lazio, sempre una partita complicata, le squadre di Sarri sono difficili da affrontare, ti concedono poco, chiudono bene gli spazi. E' importante fare un altro passetto in avanti. Siamo arrivati a 60 punti, prossimo mini obiettivo arrivare a 70".
Shevcehnko ha una grande tradizione contro la Lazio. Durante la visita di ieri le ha passato anche qualche "fluido"?
"La visita di Sheva ha fatto molto piacere, speriamo porti bene in vista della partita di domani".
Tra pochi minuti inizierà la conferenza stampa di Massimiliano Allegri pre Lazio-Milan. Potrete seguirla qui in LIVEBLOG oppure in diretta su Sky Sport 24
Le ultime news sul Milan
Santi Gimenez è tornato in gruppo. L’attaccante, fermo dallo scorso ottobre, fa un ulteriore grande passo verso il rientro a pieno regime. L’unica nota “negativa” del derby di settimana scorsa è stata il giallo rimediato da Rabiot che salterà la Lazio per squalifica. Al suo posto si prospetta una maglia per Ricci. Il gol contro l'Inter rilancia le quotazioni di Estupinian sulla corsia sinistra con Bartesaghi che quindi potrebbe essere una doppia opzione (difesa e corsia) dalla panchina
Le ultime news sulla Lazio
Recuperabile Romagnoli, situazione un po’ più seria invece per Cataldi. Questa la fotografia dei due nuovi stop in casa biancoceleste. In più Sarri non avrà a disposizione per il resto della stagione Provedel. Basic è ancora alle prese con il dolore all’adduttore. In mediana quindi o si andrà con l’opzione Patric, come già visto settimana scorsa, oppure toccherà a Belahyane. In difesa pronto Provstgaard qualora Romagnoli dovesse essere gestito. Davanti invece c’è la forte candidatura di Cancellieri che ha avuto un ottimo impatto contro il Sassuolo
Buongiorno e benvenuti nel liveblog che segue in diretta la conferenza stampa di Massimiliano Allegri in vista di Lazio-Milan. L'allenatore rossonero parla a partire dalle 12