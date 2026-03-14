Nella conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Milan, Maurizio Sarri ha parlato dei tifosi, che torneranno all'Olimpico dopo lo sciopero delle ultime giornate: "Finalmente lo stadio torna pieno, ringraziamo i tifosi e speriamo di farlo anche sul campo: loro avranno un grande peso nelle mie scelte future". Sul big match contro i rossoneri: "Partita difficilissima, il Milan è una squadra che ti colpisce anche quando non è in controllo della partita" LAZIO-MILAN, LE PROBABILI FORMAZIONI

La partita con il Milan segnerà, per la Lazio, il ritorno dei tifosi all'Olimpico: sono previsti 50.000 supporters biancocelesti a riempire le tribune e Maurizio Sarri, in conferenza stampa, ha mostrato gioia per questa notizia: "Siamo contenti del ritorno dei tifosi e di giocare in uno stadio finalmente pieno. Li ringraziamo e speriamo di farlo anche sul campo. La partita sarà difficilissima ma i tifosi ci danno motivazioni in un periodo in cui il rischio motivazioni esiste". Parlando del proprio futuro, Sarri ha rimandato ogni discorso, sottolineando però l'importanza dei tifosi nelle sue scelte: "Hanno avuto un grande peso sulle mie scelte passate, lo avranno anche su quelle future. Questo è un ambiente che mi piace, i tifosi mi piacciono e avranno un peso su tutte le decisioni. Il mio futuro? C’è un contratto in essere. Poi se la società non è contenta o io non sono contento ne parleremo, ma adesso non c’è discussione. È ovvio che si prospetta un altro anno zero, una situazione di ripartenza. Vediamo come intenderà ripartire la società. Ma io sotto tanti punti di vista alla Lazio sto benissimo".

"Modric è un mostro di umiltà" Parlando della partita di domani, l'allenatore biancocelete ha sottolineato le qualità del Milan ed evidenziato cosa si aspetta dalla sua Lazio: "Il Milan è una squadra che ti colpisce anche quando non è in controllo della partita, sarà un match in cui non dovremo concedere campo aperto e non portarli in area. Partita difficilissima anche tatticamente. A questa squadra, a parte le due o tre partite che ha sbagliato, non gli si può imputare più di tanto a livello di impegno e dedizione. Mi aspetto delle conferme e vorrei vedere anche qualcosa in più". Sarri ha parlato anche di Luka Modric, definendolo "un mostro di umiltà, un giocatore che alla sua età si rimette in gioco così e lo fa con una motivazione fortissima. Si sta parlando di uno dei più grandi giocatori di questo periodo, avere un Modric giovane è il sogno di ogni allenatore. La gestione del finale di carriera di solito è difficilissimo, quando vai a prendere uno così o sei sicuro dell'aspetto mentale o può essere un rischio".