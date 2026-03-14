Lazio-Milan, Sarri: "I tifosi avranno un peso sulle mie decisioni future"lazio
Nella conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Milan, Maurizio Sarri ha parlato dei tifosi, che torneranno all'Olimpico dopo lo sciopero delle ultime giornate: "Finalmente lo stadio torna pieno, ringraziamo i tifosi e speriamo di farlo anche sul campo: loro avranno un grande peso nelle mie scelte future". Sul big match contro i rossoneri: "Partita difficilissima, il Milan è una squadra che ti colpisce anche quando non è in controllo della partita"
La partita con il Milan segnerà, per la Lazio, il ritorno dei tifosi all'Olimpico: sono previsti 50.000 supporters biancocelesti a riempire le tribune e Maurizio Sarri, in conferenza stampa, ha mostrato gioia per questa notizia: "Siamo contenti del ritorno dei tifosi e di giocare in uno stadio finalmente pieno. Li ringraziamo e speriamo di farlo anche sul campo. La partita sarà difficilissima ma i tifosi ci danno motivazioni in un periodo in cui il rischio motivazioni esiste". Parlando del proprio futuro, Sarri ha rimandato ogni discorso, sottolineando però l'importanza dei tifosi nelle sue scelte: "Hanno avuto un grande peso sulle mie scelte passate, lo avranno anche su quelle future. Questo è un ambiente che mi piace, i tifosi mi piacciono e avranno un peso su tutte le decisioni. Il mio futuro? C’è un contratto in essere. Poi se la società non è contenta o io non sono contento ne parleremo, ma adesso non c’è discussione. È ovvio che si prospetta un altro anno zero, una situazione di ripartenza. Vediamo come intenderà ripartire la società. Ma io sotto tanti punti di vista alla Lazio sto benissimo".
"Modric è un mostro di umiltà"
Parlando della partita di domani, l'allenatore biancocelete ha sottolineato le qualità del Milan ed evidenziato cosa si aspetta dalla sua Lazio: "Il Milan è una squadra che ti colpisce anche quando non è in controllo della partita, sarà un match in cui non dovremo concedere campo aperto e non portarli in area. Partita difficilissima anche tatticamente. A questa squadra, a parte le due o tre partite che ha sbagliato, non gli si può imputare più di tanto a livello di impegno e dedizione. Mi aspetto delle conferme e vorrei vedere anche qualcosa in più". Sarri ha parlato anche di Luka Modric, definendolo "un mostro di umiltà, un giocatore che alla sua età si rimette in gioco così e lo fa con una motivazione fortissima. Si sta parlando di uno dei più grandi giocatori di questo periodo, avere un Modric giovane è il sogno di ogni allenatore. La gestione del finale di carriera di solito è difficilissimo, quando vai a prendere uno così o sei sicuro dell'aspetto mentale o può essere un rischio".
"Speriamo di recuperare Romagnoli"
Sarri non ha ancora sciolto il dubbio legato alla disponibilità di Romagnoli, che rimane in ballottaggio con Provstgaard per un posto da titolare domani: "Cercheremo di provarlo fino a domattina ma non è semplice. Ma io farò sempre giocare la formazione che ritengo sia in grado di portarmi al risultato. Se io chiedo ai miei di andare per obiettivi, poi io devo essere il primo a cercarli". Un assente sicuro sarà Cataldi, che verrà sostituito da uno tra Patric e Taylor: "In questi giorni stiamo provando con queste due soluzioni". Sarri ha parlato anche di Zaccagni, a secco in campionato dal 3 novembre (Lazio-Cagliari 2-0): "Ha avuto una stagione complicata, iniziata con una operazione chirurgica. Sta crescendo, merita di fare un buon finale di stagione per come si sta applicando. Spero che nelle prossime partite si possa vedere il miglior Zaccagni".