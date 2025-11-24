Offerte Black Friday
Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 12^ giornata

Oggi, lunedì 24 novembre, si scende in campo per la 12^ giornata di campionato. Alle 18.30 Torino-Como su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Tutti gli appuntamenti della giornata di campionato

La giornata di campionato si conclude lunedì 24 novembre con alle 18.30 Torino-Como su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca si Antonio Nucera con il commento di Massimo Gobbi; inviati Paolo Aghemo e Marina Presello. La sera, alle 20.45, chiude la giornata di campionato Sassuolo-Pisa

Gli studi e i volti di Sky Sport

Sky fornirà una copertura totale della stagione grazie alla sua squadra editoriale con pre e postpartita di tutte le sfide, gli studi e le rubriche dedicate. Lunedì 23 novembre, dalle 18.00 e dalle 20.30 sarà il momento di Speciale Campo Aperto, con Leo Di Bello in compagnia di Federico Zancan, Riccardo Montolivo e Massimo Gobbi in collegamento da Torino. Dalle 22.45 appuntamento con L’Originale. Alessandro Bonan sarà in compagnia di Veronica Baldaccini, Luca Gotti, Riccardo Montolivo, Gianfranco Teotino, Fayna e Gianluca Di Marzio.

La programmazione della 12^giornata su Sky e NOW

Lunedì 24 novembre

  • dalle 18.00 e dalle 20.30: Speciale Campo Aperto Serie A con Leo Di Bello, Federico Zancan, Riccardo Montolivo e Massimo Gobbi in collegamento da Torino
  • ore 18.30: TORINO-COMO su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Antonio Nucera; commento Massimo Gobbi; inviati Paolo Aghemo e Marina Presello
  • ore 20.45: Sassuolo-Pisa su DAZN 1
  • dalle 22.45: L’Originale con Alessandro Bonan, Veronica Baldaccini, Luca Gotti, Riccardo Montolivo, Gianfranco Teotino, Fayna e Gianluca di Marzio

Chivu: "Migliorare la percezione del pericolo"

Serie A

L'allenatore dell'Inter analizza lucidamente la sconfitta nel derby sottolineando sia le cose da...

Allegri: "Ora serve passo avanti con le piccole"

milan

Le parole dell'allenatore rossonero dopo la vittoria nel derby: "Bloccati nei primi 15 minuti,...

Sarri: "Basic si era spento, ora è fondamentale"

LAZIO

Tre punti importanti per i biancocelesti, ennesimo successo all'Olimpico analizzato a Sky da...

Gasp: "Sogno scudetto? Continuiamo a giocare così"

Serie A

Le sue parole a DAZN e in conferenza dopo la partita: "Ora abbiamo più possibilità e convinzione...
