Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 12^ giornataguida tv
Oggi, lunedì 24 novembre, si scende in campo per la 12^ giornata di campionato. Alle 18.30 Torino-Como su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Tutti gli appuntamenti della giornata di campionato
La giornata di campionato si conclude lunedì 24 novembre con alle 18.30 Torino-Como su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca si Antonio Nucera con il commento di Massimo Gobbi; inviati Paolo Aghemo e Marina Presello. La sera, alle 20.45, chiude la giornata di campionato Sassuolo-Pisa.
Gli studi e i volti di Sky Sport
Sky fornirà una copertura totale della stagione grazie alla sua squadra editoriale con pre e postpartita di tutte le sfide, gli studi e le rubriche dedicate. Lunedì 23 novembre, dalle 18.00 e dalle 20.30 sarà il momento di Speciale Campo Aperto, con Leo Di Bello in compagnia di Federico Zancan, Riccardo Montolivo e Massimo Gobbi in collegamento da Torino. Dalle 22.45 appuntamento con L’Originale. Alessandro Bonan sarà in compagnia di Veronica Baldaccini, Luca Gotti, Riccardo Montolivo, Gianfranco Teotino, Fayna e Gianluca Di Marzio.
La programmazione della 12^giornata su Sky e NOW
Lunedì 24 novembre
- dalle 18.00 e dalle 20.30: Speciale Campo Aperto Serie A con Leo Di Bello, Federico Zancan, Riccardo Montolivo e Massimo Gobbi in collegamento da Torino
- ore 18.30: TORINO-COMO su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Antonio Nucera; commento Massimo Gobbi; inviati Paolo Aghemo e Marina Presello
- ore 20.45: Sassuolo-Pisa su DAZN 1
- dalle 22.45: L’Originale con Alessandro Bonan, Veronica Baldaccini, Luca Gotti, Riccardo Montolivo, Gianfranco Teotino, Fayna e Gianluca di Marzio