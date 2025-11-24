Dove vedere Sassuolo-Pisa

I numeri di Sassuolo e Pisa

Prima sfida in Serie A tra Sassuolo e Pisa; le due formazioni si sono affrontate quattro volte in Serie B e i neroverdi sono rimasti imbattuti in tre di queste (2V, 1N), incluso il successo nel match più recente dello scorso 1° marzo (1-0 al MAPEI Stadium con gol di Luca Moro). In entrambe le partite fin qui disputate tra due squadre neopromosse nel campionato in corso ha sempre vinto la formazione ospitante (Cremonese-Sassuolo 3-2 e Pisa-Cremonese 1-0), dopo che nelle sei gare tra queste squadre nella scorsa stagione di Serie A la formazione in casa non aveva mai ottenuto il successo (4N, 2P). Il Sassuolo ha guadagnato 16 punti in 11 match in questa Serie A; tra le squadre neopromosse nei Big-5 campionati europei 2025/26 solo il Sunderland (19 in 11 partite) ha ottenuto più punti. Il Sassuolo ha subito 12 gol nel campionato in corso e dopo 11 match stagionali di Serie A solo nel 2015/16 ha concesso meno reti (10 in quel caso - con clean sheet nel 12° match), a quota 12 anche nel 2020/21. Il Sassuolo è una delle uniche tre squadre, insieme a Inter e Roma, a non aver ancora pareggiato in gare casalinghe in questo campionato; i neroverdi hanno registrato due vittorie e tre sconfitte al MAPEI Stadium nel torneo in corso, perdendo le due più recenti contro Roma e Genoa - l'ultima volta che hanno perso tre match interni di fila in una singola stagione di Serie A risale al settembre-ottobre 2019. Grazie all'1-0 contro la Cremonese nel match più recente, il Pisa è tornato alla vittoria in Serie A dopo 34 anni e 179 giorni, ovvero dal successo per 1-0 contro il Bari del 12 maggio 1991; i toscani non ottengono due successi di fila nel massimo campionato dal dicembre 1990 (contro Cesena e Torino in quel caso con Mircea Lucescu allenatore). Il Pisa è rimasto imbattuto negli ultimi cinque match di campionato (1V, 4N) e solo due volte nella sua storia in Serie A ha registrato almeno sei partite di fila senza sconfitta: sei tra dicembre 1988 e gennaio 1989 e otto tra dicembre 1985 e febbraio 1986.