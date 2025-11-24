Dove vedere Torino-Como

La partita tra Torino e Como, valida per la 12^ giornata di campionato, si gioca lunedì 24 novembre alle ore 18.30 e sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca Antonio Nucera; commento Massimo Gobbi. Inviati Paolo Aghemo e Marina Presello. Dalle 18 e dalle 20.30 appuntamento con Speciale Campo Aperto Serie A con Leo Di Bello, Federico Zancan, Riccardo Montolivo e Massimo Gobbi in collegamento da Torino. Dalle 22.45 spazio a L’Originale, con Alessandro Bonan, Veronica Baldaccini, Luca Gotti, Riccardo Montolivo, Gianfranco Teotino, Fayna e Gianluca di Marzio.

I numeri di Torino e Como

Como e Torino hanno pareggiato nove delle 28 sfide in Serie A, completano il quadro 14 successi granata e cinque del Como; solo contro la Juventus (10) i lariani hanno registrato più pareggi nel massimo campionato (a quota nove anche contro il Milan). Il Como ha vinto la sfida più recente contro il Torino in campionato (1-0 lo scorso 13 aprile al Sinigaglia con gol di Douvikas) e potrebbe ottenere due successi di fila contro i granata solo per la seconda volta in Serie A, dopo il periodo tra febbraio e settembre 1951. Il Torino è rimasto imbattuto in 13 delle 14 partite casalinghe contro il Como in Serie A (8V, 5N), l'unico successo dei lariani in trasferta contro i granata nel massimo campionato risale al 6 aprile 1986 (3-1 con Rino Marchesi allenatore). Solo Juventus e Parma (entrambi 20) hanno pareggiato più partite del Torino (19, al pari del Crystal Palace) a partire dalla scorsa stagione nei maggiori cinque campionati europei. I granata sono, infatti, reduci da tre pareggi di fila in Serie A e non ne registrano di più dal periodo tra dicembre 2024 e gennaio 2025 (quattro in quel caso). Il Torino è imbattuto da sei gare di campionato (2V, 4N) e nell'intera scorsa stagione di Serie A solo una volta ha evitato la sconfitta per sette match consecutivi: tra dicembre 2024 e febbraio 2025 (1V, 6N in quel caso). Il Como è rimasto imbattuto negli ultimi nove match di campionato (3V, 6N); solo una volta i lariani hanno registrato almeno 10 partite consecutive senza perdere nella loro storia in Serie A: 12 tra aprile e novembre 1986. Il Como ha pareggiato le ultime tre trasferte in campionato, non subendo alcun gol nelle due più recenti.