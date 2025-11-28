Dove vedere Como-Sassuolo

La partita tra Como e Sassuolo, valida per la 13^ giornata di campionato, si gioca venerdì 28 novembre alle ore 20.45 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca Stefano Borghi; commento Lorenzo Minotti. Inviati Emanuele Baiocchini e Marco De Micheli. Dalle 20 e dalle 23 appuntamento con Friday Night con Fabio Tavelli, Rachele Sangiuliano, Massimo Marianella, e Riccardo Montolivo.

I numeri di Como e Sassuolo

Questa sarà la prima sfida in assoluto tra Como e Sassuolo tra Serie A e Serie B. I lariani non hanno vinto nessuno degli ultimi otto confronti con formazioni mai affrontate in precedenza nel massimo campionato (5N, 3P), il loro ultimo successo in questo tipo di gare risale al dicembre 1985 contro il Lecce (4-1). Il Sassuolo è rimasto imbattuto nelle ultime 11 gare contro formazioni affrontate per la prima volta in Serie A (7V, 4N); escludendo le gare a tavolino, l'ultima sconfitta dei neroverdi nel torneo risale al dicembre 2014 contro il Palermo (1-2). Il Como ha vinto solo uno degli ultimi sette match contro formazioni dell'Emilia Romagna in Serie A (4N, 2P), rimanendo a secco di gol in ben quattro di questi - il successo è arrivato lo scorso 3 maggio contro il Parma (1-0). Il Como è rimasto imbattuto negli ultimi 10 match di campionato (4V, 6N). Dopo il successo contro il Torino nel match più recente, il Como potrebbe vincere due partite consecutive per la prima volta in questo campionato, l'ultima volta risale allo scorso aprile-maggio (sei successi di fila in quel caso). Il Sassuolo ha vinto tre delle ultime quattro trasferte di campionato (1N), tra cui le due più recenti contro Cagliari e Atalanta; i neroverdi non ottengono almeno tre successi fuori casa di fila in Serie A dal periodo tra aprile e agosto 2021 (cinque in quel caso). Il Como ha pareggiato otto delle ultime 10 gare contro squadre neopromosse in Serie A (1V, 1N), tra cui l'1-1 contro la Cremonese in questo campionato lo scorso 27 settembre.