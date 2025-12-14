Offerte Sky
Genoa-Inter, scontri tra tifosi e polizia all'esterno dello stadio Ferraris. VIDEO

Scontri all'esterno dello stadio Ferraris prima di Genoa-Inter. Secondo una prima ricostruzione, alcuni tifosi del Genoa avrebbero lanciato oggetti verso i supporter dell'Inter posizionati nel piazzale dedicato. Gli ultras nerazzurri hanno reagito forzando il cancello per cercare il confronto con la tifoseria rossoblù. Da lì sono nati i primi scontri tra i tifosi e la polizia, impegnata per evitare il contatto tra le "fazioni". La situazione è tornata alla normalità

LA RICOSTRUZIONEGENOA-INTER LIVE

Il pre-partita tra Genoa e Inter è stato caratterizzato da alcuni scontri tra le due tifoserie e le forze dell’ordine all’esterno dello stadio Luigi Ferraris. Questa la prima ricostruzione: alcuni tifosi del Genoa avrebbero lanciato oggetti verso i tifosi dell’Inter, posizionati nel piazzale dedicato al settore ospiti. I sostenitori nerazzurri avrebbero reagito riuscendo a sfondare il cancello che li teneva separati dalla zona circostante lo stadio. A quel punto le due tifoserie sarebbero entrate in contatto dando vita ai primi scontri. La polizia è intervenuta per provare a riportare l’ordine, ma purtroppo si sono verificati nuovi scontri proprio tra gli agenti e gli ultras rossoblù, precisamente sotto la Gradinata del Genoa. Diversi cassonetti incendiati, anche un camioncino è andato a fuoco, ma la polizia prima dell’inizio della partita è riuscita a riportare la situazione alla normalità grazie anche all’utilizzo di lacrimogeni.

