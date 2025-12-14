Dove vedere Bologna-Juventus

La partita tra Bologna e Juventus della 15^ giornata di Serie A si gioca domenica 14 dicembre alle 20.45 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky

La partita Bologna-Juventus, valida per la 15^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 14 dicembre alle ore 20.45 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Bologna e Juventus

Bologna e Juventus hanno pareggiato in tutte le ultime cinque sfide di Serie A (tre volte per 1-1 nel parziale): le due squadre non sono mai arrivate a sei segni "X" consecutivi nella competizione. Il Bologna ha perso nell'ultima gara interna contro la Cremonese e non subisce due ko casalinghi consecutivi in Serie A da gennaio 2022 (serie di tre in quel caso, il secondo dei tre proprio contro la Juventus, con Mihajlovic in panchina). La Juventus ha collezionato ben tre sconfitte nelle ultime cinque gare in trasferta in campionato (1V, 1N), tanti ko quanti quelli collezionati nelle precedenti 25 partite fuori casa in Serie A. I bianconeri, inoltre, hanno mantenuto la porta inviolata solo una volta nelle ultime 13 gare lontano da Torino nella competizione.

Rispetto alla giornata numero 14 dello scorso campionato, la Juventus ha tre punti in meno in classifica (23 vs 26), ha segnato meno gol (18 vs 22), ha subito più reti (14 vs 8) e ha un distacco dalla vetta della classifica maggiore (8 vs 6 punti). Questa è la seconda miglior partenza del Bologna in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria considerando le prime 14 gare giocate (25 punti, ha fatto meglio solo con 26 nel 2002/03): con una vittoria in questo match, la squadra rossoblù farebbe addirittura meglio di quella stagione, dove nella quindicesima giornata arrivò un pareggio. Non è ancora arrivato il cambio di passo per la Juventus con Luciano Spalletti in panchina: in cinque partite di campionato, una media punti di 1.60 (2V, 2N, 1P), la più bassa per un allenatore della Juve in Serie A da quella di Delneri tra il 2010 e il 2011.