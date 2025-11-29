E' soddisfatto per la vittoria sulla Lazio arrivata anche con il brivido finale del rigore non concesso ai biancocelesti, Massimiliano Allegri commenta la partita, il caos degli ultimi minuti e anche l'espulsione subita: "Cosa ho detto a Collu? Non l'ho assolutamente insultato gli ho solo detto 'Ogni volta che ci sei te succede un casino' - spiega - Perché c'era lui alla prima con la Cremonese, ma poi ha anche arbitrato bene e prendere quella decisione alla fine non era semplice". Quanto alla gara: "Nel primo tempo abbiamo avuto difficoltà perché hanno pressato e corso tanto, quando La Lazio ha quei ritmi ti concede poco e dovevamo avere altre velocità di passaggio - spiaga ancora - Nel secondo tempo abbiamo accelerato, loro sono un po’ calati e abbiamo trovato il gol". Si può iniziare a pensare al sogno Scudetto: "Bisogna continuare a lavorare e mantenere questa umiltà e la voglia di strappare la palla all’avversario così come stiamo facendo, c’è un bell’entusiasmo, ma è merito dei ragazzi che mettono tutto in campo e questa è la qualità che ci dobbiamo portare fino alla fine".