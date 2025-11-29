Palladino contro il suo passato. L'ex viola cerca la prima vittoria in Serie A sulla panchina nerazzurra affidandosi al tridente De Ketelaere-Scamacca-Lookman. Zalewski e Pasalic favoriti su Zappacosta e de Roon. Vanoli recupera Dodò, ma Fortini è ancora in corsa per un posto a destra. Avanti ancora Piccoli e Kean. Atalanta-Fiorentina è in diretta alle 18 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
ATALANTA (3-4-1-2), la probabile formazione
Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Lookman, Scamacca. All. Palladino
- Dubbio a centrocampo, dove capitan de Roon spera ancora nella titolarità al posto di Pasalic
- Ballottaggio anche a sinistra, con Zalewski insidiato da Zappacosta
- Confermato lo stesso tridente di Francoforte con De Ketelaere, Lookman e Scamacca
FIORENTINA (3-5-2), la probabile formazione
de Gea; Pongracic, Marí, Ranieri; Dodò, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Piccoli, Kean. All. Vanoli
- Vanoli è orientato a confermare la stessa coppia d'attacco vista contro la Juve, formata da Piccoli e Kean. In panchina Gudmundsson
- Dodò ha recuperato e potrebbe partire dall'inizio, ma in pre-allarme sulla destra resta il giovane Fortini
- A centrocampo ancora il terzetto con Fagioli regista e Mandragora-Sohm ai suoi lati