Palladino contro il suo passato. L'ex viola cerca la prima vittoria in Serie A sulla panchina nerazzurra affidandosi al tridente De Ketelaere-Scamacca-Lookman. Zalewski e Pasalic favoriti su Zappacosta e de Roon. Vanoli recupera Dodò, ma Fortini è ancora in corsa per un posto a destra. Avanti ancora Piccoli e Kean. Atalanta-Fiorentina è in diretta alle 18 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW