Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Atalanta-Fiorentina, le probabili formazioni

Serie A

Palladino contro il suo passato. L'ex viola cerca la prima vittoria in Serie A sulla panchina nerazzurra affidandosi al tridente De Ketelaere-Scamacca-Lookman. Zalewski e Pasalic favoriti su Zappacosta e de Roon. Vanoli recupera Dodò, ma Fortini è ancora in corsa per un posto a destra. Avanti ancora Piccoli e Kean. Atalanta-Fiorentina è in diretta alle 18 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Probabili formazioni
Atalanta
Marco Carnesecchi
Marco Carnesecchi
Portiere
Atalanta
Odilon Kossounou
Odilon Kossounou
Difensore di destra
pubblicità
Atalanta
Isak Hien
Isak Hien
Difensore centrale
Atalanta
Berat Djimsiti
Berat Djimsiti
Difensore di sinistra
pubblicità
Atalanta
Raoul Bellanova
Raoul Bellanova
Esterno destro
Atalanta
Éderson José Éderson
Éderson José Éderson
Centrocampista centrale
Atalanta
Mario Pasalic
Mario Pasalic
Centrocampista centrale
Atalanta
Nicola Zalewski
Nicola Zalewski
Esterno sinistro
pubblicità
Atalanta
Charles De Ketelaere
Charles De Ketelaere
Trequartista
Atalanta
Ademola Lookman
Ademola Lookman
Attaccante
pubblicità
Atalanta
Gianluca Scamacca
Gianluca Scamacca
Attaccante

ATALANTA (3-4-1-2), la probabile formazione

Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Lookman, Scamacca. All. Palladino

  • Dubbio a centrocampo, dove capitan de Roon spera ancora nella titolarità al posto di Pasalic
  • Ballottaggio anche a sinistra, con Zalewski insidiato da Zappacosta
  • Confermato lo stesso tridente di Francoforte con De Ketelaere, Lookman e Scamacca
Fiorentina
David de Gea
David de Gea
Portiere
Fiorentina
Marin Pongracic
Marin Pongracic
Difensore di destra
pubblicità
Fiorentina
Pablo Marí
Pablo Marí
Difensore centrale
Fiorentina
Luca Ranieri
Luca Ranieri
Difensore di sinistra
pubblicità
Fiorentina
Domilson Dodô
Domilson Dodô
Esterno destro
Fiorentina
Rolando Mandragora
Rolando Mandragora
Mezzala destra
Fiorentina
Nicolò Fagioli
Nicolò Fagioli
Centrocampista centrale
Fiorentina
Simon Sohm
Simon Sohm
Mezzala sinistra
pubblicità
Fiorentina
Fabiano Parisi
Fabiano Parisi
Esterno sinistro
Fiorentina
Roberto Piccoli
Roberto Piccoli
Attaccante
pubblicità
Fiorentina
Moise Kean
Moise Kean
Attaccante

FIORENTINA (3-5-2), la probabile formazione

de Gea; Pongracic, Marí, Ranieri; Dodò, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Piccoli, Kean. All. Vanoli

  • Vanoli è orientato a confermare la stessa coppia d'attacco vista contro la Juve, formata da Piccoli e Kean. In panchina Gudmundsson
  • Dodò ha recuperato e potrebbe partire dall'inizio, ma in pre-allarme sulla destra resta il giovane Fortini
  • A centrocampo ancora il terzetto con Fagioli regista e Mandragora-Sohm ai suoi lati

Serie A: Altre Notizie

Spalletti: "Yildiz, qualità da campione extra top"

juventus

L'allenatore bianconero si gode la prima vittoria allo Stadium della sua gestione e "ringrazia"...

La Juve perde Vlahovic: infortunio muscolare

JUVE

Brutte notizie per la Juventus. Vlahovic è stato costretto al cambio al 30' del match col...

Dove vedere Milan-Lazio

guida tv

La partita Milan-Lazio della 13^ giornata di Serie A, si gioca sabato 29 novembre alle ore 20.45...

Dove vedere Juventus-Cagliari

guida tv

La partita tra Juve e Cagliari della 13^ giornata di Serie A si gioca sabato 29 novembre alle 18...

Sarri: "Ultimi 5 mesi più duri della mia carriera"

LAZIO

Intervistato nel format della Lega Serie A, l'allenatore biancoceleste si è raccontato così:...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE