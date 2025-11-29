Il lunch match tra Lecce e Torino apre la domenica di Serie A. Di Francesco dovrebbe puntare sul 4-3-3, con Tete Morente e Sottil ai lati di Stulic. Baroni recupera Adams e Coco tra difesa e attacco: al fianco dello scozzese ci sarà Ngonge. Di seguito le probabili formazioni

