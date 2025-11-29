Il lunch match tra Lecce e Torino apre la domenica di Serie A. Di Francesco dovrebbe puntare sul 4-3-3, con Tete Morente e Sottil ai lati di Stulic. Baroni recupera Adams e Coco tra difesa e attacco: al fianco dello scozzese ci sarà Ngonge. Di seguito le probabili formazioni
Le scelte di Di Francesco
LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Morente, Stulic, Sottil. All. Di Francesco
- Pochi dubbi per l'allenatore per ciò che riguarda la linea difensiva e mediana
- in fase offensiva, a sinistra, Sottil è in vantaggio su Banda
- Ballottaggio anche per il ruolo di centravanti tra Stulic e Camarda, ma il serbo parte favorito
Le scelte di Baroni
TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Asllani, Casadei, Vlasic, Lazaro; Ngonge, Adams. All. Baroni
- Assente nell'ultima contro il Como, Adams è pronto a riprendersi il suo posto in attacco: lo affiancherà Ngonge;
- in difesa recupera Coco che completerà il terzetto insieme a Tameze e Maripan;
- la linea interna di centrocampo sarà composta da Asllani, Casadei e Vlasic