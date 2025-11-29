Offerte Black Friday
Probabili formazioni di Lecce-Torino

Serie A

Il lunch match tra Lecce e Torino apre la domenica di Serie A. Di Francesco dovrebbe puntare sul 4-3-3, con Tete Morente e Sottil ai lati di Stulic. Baroni recupera Adams e Coco tra difesa e attacco: al fianco dello scozzese ci sarà Ngonge. Di seguito le probabili formazioni

Probabili formazioni
Lecce
Wladimiro Falcone
Wladimiro Falcone
Portiere
Lecce
Danilo Veiga
Danilo Veiga
Terzino destro
Lecce
Kialonda Gaspar
Kialonda Gaspar
Difensore centrale
Lecce
Tiago Gabriel
Tiago Gabriel
Difensore centrale
Lecce
Antonino Gallo
Antonino Gallo
Terzino sinistro
Lecce
Lassana Coulibaly
Lassana Coulibaly
Mezzala destra
Lecce
Ylber Ramadani
Ylber Ramadani
Centrocampista centrale
Lecce
Medon Berisha
Medon Berisha
Mezzala sinistra
Lecce
Tete Morente
Tete Morente
Ala destra
Lecce
Nikola Stulic
Nikola Stulic
Attaccante
Lecce
Riccardo Sottil
Riccardo Sottil
Ala sinistra

Le scelte di Di Francesco

LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Morente, Stulic, Sottil. All. Di Francesco

  • Pochi dubbi per l'allenatore per ciò che riguarda la linea difensiva e mediana
  • in fase offensiva, a sinistra, Sottil è in vantaggio su Banda
  • Ballottaggio anche per il ruolo di centravanti tra Stulic e Camarda, ma il serbo parte favorito
Torino
Alberto Paleari
Alberto Paleari
Portiere
Torino
Adrien Tameze
Adrien Tameze
Difensore centrale di destra
Torino
Guillermo Maripán
Guillermo Maripán
Difensore centrale
Torino
Saúl Coco
Saúl Coco
Difensore centrale di sinistra
Torino
Marcus Pedersen
Marcus Pedersen
Esterno destro
Torino
Kristjan Asllani
Kristjan Asllani
Mezzala destra
Torino
Cesare Casadei
Cesare Casadei
Centrocampista centrale
Torino
Nikola Vlasic
Nikola Vlasic
Mezzala sinistra
Torino
Valentino Lazaro
Valentino Lazaro
Esterno sinistro
Torino
Cyril Ngonge
Cyril Ngonge
Attaccante
Torino
Ché Adams
Ché Adams
Attaccante

Le scelte di Baroni

TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Asllani, Casadei, Vlasic, Lazaro; Ngonge, Adams. All. Baroni

  • Assente nell'ultima contro il Como, Adams è pronto a riprendersi il suo posto in attacco: lo affiancherà Ngonge;
  • in difesa recupera Coco che completerà il terzetto insieme a Tameze e Maripan;
  • la linea interna di centrocampo sarà composta da Asllani, Casadei e Vlasic

