Introduzione

È alle porte un’altra giornata di campionato decisamente interessante. Alcune big hanno ritrovato la strada maestra in Europa e cercheranno di continuare il percorso positivo anche in campionato. Altre dovranno invece invertire la rotta. Il piatto forte è Gasperini contro Conte in una sfida tribuna-panchina vista la squalifica del tecnico giallorosso dopo il rosso rimediato contro la Cremonese. Ovviamente la 13^ giornata non si riduce alla sola sfida tra Roma e Napoli



A San Siro, il Milan, reduce dal successo nel derby, ospita una Lazio prima nella speciale classifica dei clean sheet stagionali. Sia Allegri che Sarri però hanno qualche “nuovo” problema di disponibilità. Impegni sulla carta non impossibili per Juventus e Inter ma le trappole sono sempre dietro l’angolo. Chi gioca? Chi riposa? Chi è in ballottaggio? Sono le classiche domande che tifosi e fantallenatori si pongono quando mancano poche ore al via della prima sfida in programma. Non ci resta che chiamare in causa la squadra degli inviati di Sky Sport. Il nostro team non riposa mai e le prime importanti indicazioni sono già arrivate. Ecco quindi tutto quello che c’è da sapere sulle probabili formazioni delle 20 squadre di A in vista della 13^ giornata