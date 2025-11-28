Introduzione
È alle porte un’altra giornata di campionato decisamente interessante. Alcune big hanno ritrovato la strada maestra in Europa e cercheranno di continuare il percorso positivo anche in campionato. Altre dovranno invece invertire la rotta. Il piatto forte è Gasperini contro Conte in una sfida tribuna-panchina vista la squalifica del tecnico giallorosso dopo il rosso rimediato contro la Cremonese. Ovviamente la 13^ giornata non si riduce alla sola sfida tra Roma e Napoli
A San Siro, il Milan, reduce dal successo nel derby, ospita una Lazio prima nella speciale classifica dei clean sheet stagionali. Sia Allegri che Sarri però hanno qualche “nuovo” problema di disponibilità. Impegni sulla carta non impossibili per Juventus e Inter ma le trappole sono sempre dietro l’angolo. Chi gioca? Chi riposa? Chi è in ballottaggio? Sono le classiche domande che tifosi e fantallenatori si pongono quando mancano poche ore al via della prima sfida in programma. Non ci resta che chiamare in causa la squadra degli inviati di Sky Sport. Il nostro team non riposa mai e le prime importanti indicazioni sono già arrivate. Ecco quindi tutto quello che c’è da sapere sulle probabili formazioni delle 20 squadre di A in vista della 13^ giornata
Quello che devi sapere
COMO-SASSUOLO, venerdì ore 20:45 su Sky Sport
Como
- Cambio obbligato nella difesa di Cesc Fabregas vista l’assenza di Smolcic per squalifica. A destra si candida Vojvoda ma occhio anche a soluzioni alternative. Da quel lato ci sono tanti pretendenti
- Il trio dietro alla punta non verrà intaccato. Addai è reduce da una doppietta, Rodriguez ha fornito due assist. Insomma, difficile pensare a qualche rotazione
- Douvikas potrebbe scalzare Morata là davanti ma il ballottaggio resta d’attualità. Perrone punto fermo davanti alla difesa. Caqueret e Da Cunha si giocano l’altra maglia
Sassuolo
- Contro il Pisa, il centrocampo neroverde è stato protagonista e Grosso confermerà Thorstvedt nel pacchetto centrale con Matic e Koné
- In difesa Candé aveva iniziato nel peggiore dei modi la sfida dello scorso turno. A sinistra possibile quindi il ritorno dal primo minuto di Doig. Attenzione anche a destra con Coulibaly che potrebbe scalzare Walukiewicz se quest'ultimo non dovesse essere al 100%
- Davanti solito ballottaggio Laurienté-Fadera con il primo che è partito dalla panchina nelle ultime due uscite
Probabili formazioni
COMO (4‑2‑3‑1): Butez; Vojvoda, Ramón, D. Carlos, Valle; Perrone, Caqueret; Addai, Paz, Rodriguez; Douvikas.
Squalificati: Smolcic
Indisponibili: Goldaniga, Sergi Roberto, Diao
SASSUOLO (4‑3‑3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Pieragnolo, Romagna, Skjellerup
GENOA-VERONA, sabato ore 15
Genoa
- Nessuna novità medica in casa rossoblù: Messias e Cuenca lavorano sempre a parte. Terapie invece per Cornet
- Contro il Verona mancherà per squalifica Norton-Cuffy. A destra ci sono tantissime candidature a cominciare da Sabelli ed Ellertsson
- Il pacchetto centrale e quello d'attacco non dovrebbero subire modifiche. Va quindi verso un'altra maglia da titolare Thorsby
Verona
- Zanetti rischia grosso e non può pensare ai diffidati (Belghali, Gagliardini e Akpa Akpro). Il tecnico però potrebbe modificare l'attacco
- Sarr e Mosquera sono entrati in campo contro il Parma: è il secondo l'indiziato principale per una maglia da titolare al fianco di Giovane
- Serdar prova il recupero in vista della delicata sfida di Marassi: il capitano, reduce da una distorsione al ginocchio, sta migliorando giorno dopo giorno
Probabili formazioni
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo
Squalificati: Norton-Cuffy
Indisponibili: Otoa, Onana, Cornet, Messias
VERONA (3‑5‑2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Frese; Belghali, Bernede, Gagliardini, Al-Musrati, Bradaric; Giovane, Mosquera
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Suslov, Kastanos, Santiago Yellu
PARMA-UDINESE, sabato ore 15
Parma
- A Collecchio è stato presentato Vicente Guaita. Il nuovo portiere dovrà forse aspettare la prossima giornata per esordire anche se un dubbio titolrità "immediata" rimane
- Dietro resta ai box Ndiaye con Troilo che quindi va verso la conferma nel pacchetto arretrato dei ducali
- Attacco guidato dal duo Pellegrino-Cutrone. Occhio sempre al ballottaggio sulla sinistra con Valeri che spera di ritrovare una maglia da titolare
Udinese
- Kamara e Kristensen saranno gli unici assenti sabato pomeriggio. Per l'esterno problema alla caviglia e stop di almeno tre settimane
- Zemura quindi sarà l'unico candidato a sinistra mentre sull'altro versante Ehizibué-Zanoli resta un ballottaggio
- Goglichidze dietro spera di ritrovare posto così come Piotrowski in mediana. Davanti coppia Zaniolo-Davis
Probabili formazioni
PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Lovik; Cutrone, Pellegrino
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Frigan, Circati, Suzuki, Ndiaye
UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura; Zaniolo, Davis
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Kristensen, Kamara
JUVENTUS-CAGLIARI, sabato ore 18
Juventus
- Assente in Coppa, Federico Gatti è tornato disponibile ma in difesa resta d'attualità il terzetto Kalulu-Kelly-Koopmeiners
- Capitolo Vlahovic: il serbo è dovrebbe essersi lasciato alle spalle il fastidio al flessore ed è dato in formazione titolare
- Yildiz, subentrato contro il Bodo, va verso lo schieramento dal primo minuto sabato all'ora dell'aperitivo. Possibile che il suo compagno di reparto sia Conceiçao
Cagliari
- Dubbio disponibilità ma anche dubbio tattico per Fabio Pisacane in vista della sfida contro la Juventus
- Il tecnico del Cagliari potrebbe dover rinunciare a Mazzitelli, alle prese con un affaticamento muscolare
- In attacco pare esserci ballottaggio tra Esposito e Borrelli. Adopo può essere un rinforzo per la mediana, senza dimenticare l'ipotesi Gaetano
Probabili formazioni
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Thuram, Locatelli, Kostic; Conceicao, Yildiz; Vlahovic
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Pinsoglio, Bremer, Rugani, Milik
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra, Deiola, Prati, Folorunsho, Obert; Felici, Borrelli
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Belotti, Ze Pedro
MILAN-LAZIO, sabato ore 20:45 su Sky Sport
Milan
- Il grande assente sarà Christian Pulisic, vittima di un affaticamento muscolare. Al momento solo un recupero lampo potrebbe portarlo al massimo in panchina ma difficile che si rischi
- Recupera per tempo invece Alexis Saelemaekers. L'esterno ha un problema alla schiena ma le sue condizioni non preoccupano più di tanto
- Altro giro di riposo sicuro per Santiago Gimenez che non ha ancora superato a pieno il problema alla caviglia. Il messicano spera di rientrare settimana prossima
Lazio
- Maurizio Sarri ritrova in gruppo Castellanos che torna quindi a disposizione. C'è la tentazione di schierarlo subito (al posto di Dia) ma la prudenza, in questi casi, non è mai troppa
- Allarme rientrato per Gila che sarà regolarmente al fianco di Romagnoli. Fuori causa invece Cataldi che ne avrà per qualche settimana. Torna in lista Serie A Dele-Bashiru
- In mezzo al campo maglia da titolare pronta quindi per Vecino. In difesa ballottaggio Pellegrini-Nuno Tavares con il primo che resta in vantaggio
Probabili formazioni
MILAN (3‑5‑2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Nkunku
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Athekame, Gimenez, Pulisic
LAZIO (4‑3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Gigot, Rovella, Cancellieri, Cataldi, Hysaj
LECCE-TORINO, domenica ore 12:30
Lecce
- A parte Jean, Pierret e Marchwinski, il resto della rosa è a disposizione. Dubbi soprattutto in attacco
- Dietro c'è Gaspar diffidato ma difficilmente Di Francesco penserà a preservare il gigante angolano
- Stulic e Pierotti potrebbero vincere i rispettivi ballottaggi. A sinistra Banda resta un'opzione anche se Sottil pare in vantaggio sullo zambiano
Torino
- Ché Adams ha smaltito la gastroenterite che gli aveva fatto saltare la sfida contro il Como. Lo scozzese è già rientrato in gruppo
- Altro rientro importante è quello di Coco, che era alle prese con un problema al tendine. A Lecce ci sarà presumibilmente una maglia da titolare per lui
- In dubbio la convocazione di Ismajli. Niente da fare per Ilic, che resta ai box in attesa di smaltire il trauma al ginocchio
Probabili formazioni
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Berisha, Sottil; Stulic
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Jean, Pierret, Marchwinski
TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Lazaro; Adams, Ngonge
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Schuurs, Savva, Ilic, Simeone
PISA-INTER, domenica ore 15
Pisa
- Gilardino sperava di recuperare Cuadrado (problema al flessore per lui) ma il colombiano non ce la fa per l'Inter
- La buona notizia invece riguarda Marin che pare aver superato a pieno il problema al tendine. Sempre out Akinsanmiro
- In difesa si candida Albiol (a rischio quindi Calabresi). In mezzo al campo invece Marin potrebbe ritrovare da subito una maglia con Piccinini che scivolerebbe in panchina
Inter
- La sconfitta in Champions non è stata l'unica brutta notizia per Chivu che deve verificare le condizioni di Zielinski che ha accusato un problema alla coscia
- Il ritorno di Mkhitaryan in questo senso è decisamente positivo anche se Sucic resta in vantaggio per una maglia
- In difesa si candida de Vrij, a destra possibile chance per Luis Henrique. Davanti Chivu pensa alla ThuLa ma non sono escluse possibili sorprese
Probabili formazioni
PISA (3‑4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Calabresi; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Tramoni, Leris; Nzola
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Stengs, Esteves, Mateus Lusuardi, Cuadrado, Akinsanmiro
INTER (3‑5‑2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Darmian, Di Gennaro, Dumfries
ATALANTA-FIORENTINA, domenica ore 18 su Sky Sport
Atalanta
- Dopo la splendida vittoria di Francoforte, Palladino ha concesso 24 ore di libertà ai suoi. Il tecnico riflette sulla formazione anti-Fiorentina
- In difesa il nome "nuovo" nell'XI di partenza potrebbe essere quello di Kolasinac con Kossounou favorito sul centro-destra
- Zalewski in pole a sinistra, Pasalic dovrebbe partire in mediana mentre davanti Palladino potrebbe scegliere la coppia Lookman-Scamacca
Fiorentina
- Gosens e Dodò restano ai box anche per quel che riguarda il programma di campionato. Gli esterni titolari viola dovrebbero tornare a disposizione per la sfida contro il Sassuolo
- Giovedì nella sconfitta contro l'AEK, Vanoli ha limitato le rotazioni. Domenica Pablo Marì potrebbe tornare da centrale difensivo
- Sulla corsia destra doppia opzione: o Fortini "dirottato" oppure la scelta può ricadere su Kouadio. In attacco si candida Gudmundsson
Probabili formazioni
ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere; Lookman, Scamacca
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Scalvini, Bakker
FIORENTINA (3‑5‑2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Kouadio, Mandragora, Fagioli, Sohm, Fortini; Gudmundsson, Kean
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Kouamé, Lamptey, Sabiri, Gosens, Dodò
ROMA-NAPOLI, domenica ore 20:45
Roma
- L'impegno di giovedì ci ha detto che in casa giallorossa sono tornati arruolabili Hermoso, Dybala e Bailey.
- C'è però da monitorare Koné, sostituito per un colpo alla caviglia. Se non dovesse recuperare c'è El Aynaoui (anche lui uscito leggermente acciaccato dall'impegno di coppa)
- In avanti il dubbio più grande: il falso nove (Dybala o Baldanzi) o il centravanti vero (Ferguson)?
Napoli
- Il tridente composto da Hojlund, Neres e Lang sta facendo benissimo e contro la Roma Conte dovrebbe andare verso la conferma
- Gutierrez fuori causa. C'è però da registrare il rientro in gruppo di Spinazzola
- La possibile variazione in attacco può riguardare Politano. Ci sono riflessioni in questo senso ma al momento l'azzurro dovrebbe partire dalla panchina
Probabili formazioni
ROMA (3‑4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Angelino, Dovbyk
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Politano, Hojlund, Neres
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Lukaku, Meret, De Bruyne, Anguissa, Gilmour, Gutierrez
BOLOGNA-CREMONESE, lunedì ore 20:45
Bologna
- Il periodo d'oro dei rossoblù è proseguito anche in Europa. Al fischio finale Italiano pensava già alla Cremonese. Davanti pare scontato il ritorno di Castro
- Attenzione alla "rivoluzione" in difesa: Holm è arruolabile, Lykogiannis può scavalcare Miranda mentre al centro ci sono varie opzioi
- Pobega, mattatore della vittoria sull'Udinese,
Cremonese
- Recuperi importati in casa grigiorossa con Zerbin e Grassi che tornano a disposizione di Davide Nicola
- In mediana è proprio Grassi a candidarsi: o per Bondo, o al posto del diffidato Payero. A sinistra maglia da titolare pronta per Pezzella
- Qualche dubbio in attacco, più che altro sul compagno di reparto di Vardy. Bonazzoli resta il favorito ma non è così scontato
Probabili formazioni
BOLOGNA (4‑2‑3‑1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Lykogiannis; Pobega, Moro; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Freuler, Skorupski, Cambiaghi, Rowe
CREMONESE (3‑5‑2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Collocolo, Faye